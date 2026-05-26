हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDon 3 Row: रणवीर सिंह पर बैन नहीं, अशोक पंडित ने दी सफाई, FWICE के एक्शन पर दिग्गजों ने उठाए सवाल

Don 3 Row: रणवीर सिंह पर बैन नहीं, अशोक पंडित ने दी सफाई, FWICE के एक्शन पर दिग्गजों ने उठाए सवाल

Don 3 Row: रणवीर सिंह फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं. फरहान अख्तर की शिकायत के बाद FWICE ने उन पर बैन लगाया, जिसके बाद उन पर बॉलीवुड भड़क गया.

By : राहुल यादव | Updated at : 26 May 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह फिल्म 'डॉन 3' के विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. फरहान खान ने उनके खिलाफ FWICE में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रितेश सिद्धवानी ने फेडरेशन को बताया कि करीब 45 करोड़ खर्च करने के बाद एक्टर ने फिल्म को छोड़ दिया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है. इसके बाद बीते दिन ही FWICE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रणवीर सिंह के खिलाफ शख्त रुख अपनाया गया और उन पर बैन लगा दिया गया. इसके बाद अब बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने इस पर गुस्सा जाहिर किया. चलिए बताते हैं किसने क्या कहा.

संजय गुप्ता ने एक्स पर लिखी पोस्ट

बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट शेयर की और FWICE के फैसलों की आलोचना करते हुए लिखा, 'जब कोई मशहूर हीरो शूटिंग करता है, तो सेट पर 300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. उसे बैन करने का मतलब है उसे रोकना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनना. भला इसमें क्या समझदारी है?'

 

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की एडिटर ने भी निकाला गुस्सा

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की एडिटर श्वेता वेंकट ने स्क्रीन से बात करते हुए FWICE के रणवीर सिंह पर बैन लगाने के फैसले पर बात की और कहा, 'हमें प्रोड्यूसर्स से बात करनी थी. इंडस्ट्री में 242 एडिटर्स हैं, उनके हस्ताक्षर वाला एक लैटर भी भेजा गया था, जिसमें मुद्दे को एक्सप्लेन किया गया था. लेकिन उस बैठक के बाद से कोई संवाद या फिर प्रतिक्रिया नहीं मिली.' श्वेता ने इस दौरान 2023 का पुराना मुद्दा उठाया और FWICE को घेरा. 2023 में 242 एडिटर्स ने FWICE को बकाया राशि और सैलरी को लेकर लैटर लिखा था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

यह भी पढ़ें: '200 लोगों के सामने...', 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स के दौरान नर्वस थीं खुशी दुबे

अशोक पंडित ने बैन पर दी सफाई

इसके साथ ही FWICE द्वारा रणवीर सिंह पर बैन लगाने के फैसले पर अशोक पंडित ने भी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने ई-टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'पहली बात पूरा कन्वर्सेशन ही गलत हो गया. ये बैन नहीं है. हम कोर्ट नहीं हैं. हम लोगों को बैन नहीं कर सकते. हमने नॉन कॉपरेशन इश्यू किया है. इसका मतलब होता है. जो हमारे 30 क्राफ्ट के सदस्य हैं वो इनके साथ काम नहीं करेंगे. ये हमारी इच्छा है कि हम उनके साथ काम करते हैं या नहीं. हम एक ट्रेड यूनियन के जैसे हैं. हमने इश्यू किया है कि मामला अभी हल नहीं हुआ है. क्योंकि हमने बहुत देखा कि ये बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो गया है.'  अंत में अशोक पंडित ने ये भी आशंका जताई कि मामला जल्द ही हल हो जाएगा.'

चंकी पांडे बोले- मैं भी बैन हो चुका हूं

वहीं, चंकी पांडे ने भी ई-टाईम्स से बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वो भी बैन चुके हैं वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए. उनसे सवाल किया गया था कि क्या आप भी कभी बैन हुए हैं? तो इस पर अभिनेता ने बताया, 'हां मैं पूरे करियर में एक बार बैन हुआ था वो भी एक हफ्ते के लिए. उन दिनों में 1987 में आग ही आग की शूटिंग रहा था. उस समय स्ट्राइक चल रही थी. कोई भी शूटिंग नहीं कर रहा था.' 

चंकी आगे बताते हैं, 'लेकिन पहलाज निहलानी बैंगलोर में टीम के साथ शूट कर रहे थे और फिर ऊटी में भी शूटिंग हुई. फिर जो-जो इस फिल्म के साथ जुड़ा था सभी पर शख्त एक्शन लिया गया और एक हफ्ते के लिए बैन लगा दिया गया. जबकि इसमें धर्मेंद्र और शत्रुघन सिन्हा भी थे लेकिन इन पर बैन लगाना संभव नहीं था. वो 30-40 फिल्में कर रहे थे और मैं नया था. मुझे एक हफ्ते के लिए बैन किया गया था और तो और मेरी फिल्म को भी कभी रिलीज नहीं किया गया.'

यह भी पढ़ें: 260 करोड़ कमाने के बाद भी 'भूत बंगला' क्यों नहीं कहलाई हिट? जानें क्या है ट्रेड फॉर्मूला

मनोज बाजपेयी ने भी दिया रिएक्शन

इतना ही नहीं, FWICE के फैसले पर मनोज बाजपेयी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है. उन्होंने अपकमिंग फिल्म 'गर्वनर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पर मामले पर रिएक्शन दिया और कहा, 'ये मामला काफी गलत है. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं और हमारे पास इसकी कोई खास जानकारी नहीं है. लेकिन हम साथी कलाकार होने के नाते यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला जल्द ही सुलझ जाए.'

यह भी पढ़ें: करोड़ों का नुकसान और मेकर्स से भयंकर दुश्मनी, 'Don 3' से पहले इन फिल्मों में भी हो चुका है ऐसा ही गंदा बवाल

रणवीर सिंह और 'डॉन 3' विवाद

बहरहाल, अगर रणवीर सिंह और 'डॉन 3' के विवाद के बारे में बात की जाए तो फरहान अख्तर ने FWICE में जाकर एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के करीब 3 हफ्ते पहले ही फिल्म को छोड़ दिया, जबकि रितेश सिद्धवानी ने फेडरेशन को जानकारी दी कि वो इस पर करीब 40-45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं. ऐसे में रणवीर का फिल्म को छोड़ना बड़ा घाटा हो सकता है. फेडरेशन की ओर से पीसी में जानकारी दी गई कि उन्होंने कई बार रणवीर सिंह को इस मामले को लेकर नोटिस भेजा लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया था. हालांकि, पीसी से पहले उनके पास उनका मेल आया था, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी.

रणवीर सिंह का भी आ चुका रिएक्शन

FWICE के शख्त रवैये के बाद रणवीर सिंह के स्पोक्सपर्सन ने मामले पर रिएक्शन दिया था. IANS के मुताबिक एक्टर के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि अभिनेता अभी अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और वो किसी भी तरह की अफवाहों और चीजों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते हैं. उन्होंने हमेशा से ही सबका सम्मान किया है और चुप रहना है उचित समझा है. आगे भी उनका ये रवैया जारी रहेगा. बाकी उन्होंने फिल्म की सक्सेस की भी कामना की थी.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 26 May 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
FWICE Ranveer SIngh DON 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Don 3 Row: रणवीर सिंह पर बैन नहीं, अशोक पंडित ने दी सफाई, FWICE के एक्शन पर दिग्गजों ने उठाए सवाल
रणवीर सिंह पर बैन नहीं, अशोक पंडित ने दी सफाई, FWICE के एक्शन पर दिग्गजों ने उठाए सवाल
बॉलीवुड
पंजाब में बीजेपी के एंटी ड्रग कैंपेन से जुड़े हनी सिंह, भड़के जसबीर जस्सी, बोले- जिसने नशे में धकेला...
पंजाब में बीजेपी के एंटी ड्रग कैंपेन से जुड़े हनी सिंह, भड़के जसबीर जस्सी, बोले- जिसने नशे में धकेला...
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण की 'गुड गर्ल इमेज' को ढोंग बताने के बाद अब इम्तियाज अली ने दी सफाई, बोले- मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता
दीपिका पादुकोण की 'गुड गर्ल इमेज' को ढोंग बताने के बाद अब इम्तियाज अली ने दी सफाई, बोले- मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता
बॉलीवुड
'एक ऐसी जगह...', IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुईं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या, इमोशनल नोट के साथ शेयर की तस्वीरें
'एक ऐसी जगह...', IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुईं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या, इमोशनल नोट के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की शुभेंदु सरकार का शराब को लेकर बड़ा फैसला, अब इन जगहों पर नहीं छलकेंगे जाम
बंगाल की शुभेंदु सरकार का शराब को लेकर बड़ा फैसला, अब इन जगहों पर नहीं छलकेंगे जाम
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
आईपीएल 2026
टी20 में 'दोहरा शतक' लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, खतरे में क्रिस गेल का रिकॉर्ड! IPL फाइनल से पहले ठोका दावा
टी20 में 'दोहरा शतक' लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी, खतरे में क्रिस गेल का रिकॉर्ड!
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
शिक्षा
पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी
पद्म श्री पुरस्कार क्या है?आखिर किसे और क्यों दिया जाता है देश का यह बड़ा सम्मान, जानिए पूरी जानकारी
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget