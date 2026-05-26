रणवीर सिंह पर बैन नहीं, अशोक पंडित ने दी सफाई, FWICE के एक्शन पर दिग्गजों ने उठाए सवाल

रणवीर सिंह फिल्म 'डॉन 3' के विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. फरहान खान ने उनके खिलाफ FWICE में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रितेश सिद्धवानी ने फेडरेशन को बताया कि करीब 45 करोड़ खर्च करने के बाद एक्टर ने फिल्म को छोड़ दिया और आरोप लगाया कि उनकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है. इसके बाद बीते दिन ही FWICE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रणवीर सिंह के खिलाफ शख्त रुख अपनाया गया और उन पर बैन लगा दिया गया. इसके बाद अब बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने इस पर गुस्सा जाहिर किया. चलिए बताते हैं किसने क्या कहा.

संजय गुप्ता ने एक्स पर लिखी पोस्ट

बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट शेयर की और FWICE के फैसलों की आलोचना करते हुए लिखा, 'जब कोई मशहूर हीरो शूटिंग करता है, तो सेट पर 300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. उसे बैन करने का मतलब है उसे रोकना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनना. भला इसमें क्या समझदारी है?'

When an A List Hero shoots there are more than 300 workers working on sets.

Ban him and you are not stopping him but depriving the workers of their livelihood.

What sense does it even make??? — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) May 26, 2026

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की एडिटर ने भी निकाला गुस्सा

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की एडिटर श्वेता वेंकट ने स्क्रीन से बात करते हुए FWICE के रणवीर सिंह पर बैन लगाने के फैसले पर बात की और कहा, 'हमें प्रोड्यूसर्स से बात करनी थी. इंडस्ट्री में 242 एडिटर्स हैं, उनके हस्ताक्षर वाला एक लैटर भी भेजा गया था, जिसमें मुद्दे को एक्सप्लेन किया गया था. लेकिन उस बैठक के बाद से कोई संवाद या फिर प्रतिक्रिया नहीं मिली.' श्वेता ने इस दौरान 2023 का पुराना मुद्दा उठाया और FWICE को घेरा. 2023 में 242 एडिटर्स ने FWICE को बकाया राशि और सैलरी को लेकर लैटर लिखा था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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अशोक पंडित ने बैन पर दी सफाई

इसके साथ ही FWICE द्वारा रणवीर सिंह पर बैन लगाने के फैसले पर अशोक पंडित ने भी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने ई-टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'पहली बात पूरा कन्वर्सेशन ही गलत हो गया. ये बैन नहीं है. हम कोर्ट नहीं हैं. हम लोगों को बैन नहीं कर सकते. हमने नॉन कॉपरेशन इश्यू किया है. इसका मतलब होता है. जो हमारे 30 क्राफ्ट के सदस्य हैं वो इनके साथ काम नहीं करेंगे. ये हमारी इच्छा है कि हम उनके साथ काम करते हैं या नहीं. हम एक ट्रेड यूनियन के जैसे हैं. हमने इश्यू किया है कि मामला अभी हल नहीं हुआ है. क्योंकि हमने बहुत देखा कि ये बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो गया है.' अंत में अशोक पंडित ने ये भी आशंका जताई कि मामला जल्द ही हल हो जाएगा.'

चंकी पांडे बोले- मैं भी बैन हो चुका हूं

वहीं, चंकी पांडे ने भी ई-टाईम्स से बात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वो भी बैन चुके हैं वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए. उनसे सवाल किया गया था कि क्या आप भी कभी बैन हुए हैं? तो इस पर अभिनेता ने बताया, 'हां मैं पूरे करियर में एक बार बैन हुआ था वो भी एक हफ्ते के लिए. उन दिनों में 1987 में आग ही आग की शूटिंग रहा था. उस समय स्ट्राइक चल रही थी. कोई भी शूटिंग नहीं कर रहा था.'

चंकी आगे बताते हैं, 'लेकिन पहलाज निहलानी बैंगलोर में टीम के साथ शूट कर रहे थे और फिर ऊटी में भी शूटिंग हुई. फिर जो-जो इस फिल्म के साथ जुड़ा था सभी पर शख्त एक्शन लिया गया और एक हफ्ते के लिए बैन लगा दिया गया. जबकि इसमें धर्मेंद्र और शत्रुघन सिन्हा भी थे लेकिन इन पर बैन लगाना संभव नहीं था. वो 30-40 फिल्में कर रहे थे और मैं नया था. मुझे एक हफ्ते के लिए बैन किया गया था और तो और मेरी फिल्म को भी कभी रिलीज नहीं किया गया.'

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मनोज बाजपेयी ने भी दिया रिएक्शन

इतना ही नहीं, FWICE के फैसले पर मनोज बाजपेयी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है. उन्होंने अपकमिंग फिल्म 'गर्वनर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पर मामले पर रिएक्शन दिया और कहा, 'ये मामला काफी गलत है. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं और हमारे पास इसकी कोई खास जानकारी नहीं है. लेकिन हम साथी कलाकार होने के नाते यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला जल्द ही सुलझ जाए.'

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रणवीर सिंह और 'डॉन 3' विवाद

बहरहाल, अगर रणवीर सिंह और 'डॉन 3' के विवाद के बारे में बात की जाए तो फरहान अख्तर ने FWICE में जाकर एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के करीब 3 हफ्ते पहले ही फिल्म को छोड़ दिया, जबकि रितेश सिद्धवानी ने फेडरेशन को जानकारी दी कि वो इस पर करीब 40-45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं. ऐसे में रणवीर का फिल्म को छोड़ना बड़ा घाटा हो सकता है. फेडरेशन की ओर से पीसी में जानकारी दी गई कि उन्होंने कई बार रणवीर सिंह को इस मामले को लेकर नोटिस भेजा लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया था. हालांकि, पीसी से पहले उनके पास उनका मेल आया था, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी.

रणवीर सिंह का भी आ चुका रिएक्शन

FWICE के शख्त रवैये के बाद रणवीर सिंह के स्पोक्सपर्सन ने मामले पर रिएक्शन दिया था. IANS के मुताबिक एक्टर के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि अभिनेता अभी अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और वो किसी भी तरह की अफवाहों और चीजों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते हैं. उन्होंने हमेशा से ही सबका सम्मान किया है और चुप रहना है उचित समझा है. आगे भी उनका ये रवैया जारी रहेगा. बाकी उन्होंने फिल्म की सक्सेस की भी कामना की थी.