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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डॉन 3' विवाद पर रणवीर सिंह की सफाई, बताया मामले पर क्यों साधे रखी चुप्पी, FWICE ने लगाया है बैन

'डॉन 3' विवाद पर रणवीर सिंह की सफाई, बताया मामले पर क्यों साधे रखी चुप्पी, FWICE ने लगाया है बैन

Don 3 Controversy: रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' को छोड़ दिया, जिसके बाद FWICE ने शख्त रुख अपनाया और उनके खिलाफ 'नॉन कॉपरेटिव डायरेक्टरी' इश्यू कर दिया और अब इस मामले पर अभिनेता की ओर से रिएक्शन सामने आया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 25 May 2026 10:06 PM (IST)
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रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे थे और जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली थी. लेकिन इसी बीच फरहान अख्तर ने उन पर फिल्म को शूटिंग के करीब आने के बाद छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने FWICE में शिकायत दर्ज कराई और फेडरेशन ने भी उन्हें नोटिस भेजा था. उन्होंने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया तो उन पर फेडरेशन की ओर से मामले के हल हो जाने तक बैन लगा दिया गया है. उनके खिलाफ 'नॉन कॉपरेटिव डायरेक्टरी' इश्यू किया गया है. इसके बाद अब रणवीर सिंह के स्पोकपर्सन ने इस पूरे मामले पर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी है.

'डॉन 3' विवाद पर रणवीर सिंह की ओर से आई सफाई

FWICE के बैन लगाने के बाद रणवीर सिंह के स्पोकपर्सन ने मामले पर सफाई दी और बताया कि अभिनेता ने पूरे मामले क्यों चुप्पी साध रखी है. आईएनएस के मुताबिक, रणवीर सिंह के स्पोकपर्सन ने कहा, 'रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रैंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं. डॉन 3 से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि उनका मानना ​​है कि प्रोफेशनल चर्चाओं और पर्सनल संबंधों को गरिमा, और आपसी सम्मान के साथ ही संभालना चाहिए.' 

यह भी पढ़ें: रणवीर सिंह ने शूटिंग के 3 हफ्ते पहले छोड़ी 'डॉन 3', मुश्किल में फंसे एक्टर, FWICE ने लगाया बैन!

एक्टर के स्पोकपर्सन की ओर से आगे कहा गया, 'समय के साथ कई तरह की बातें और अटकलें सामने आईं, लेकिन रणवीर ने कभी भी किसी भी बात का पब्लिकली जवाब देना और अटकलों को हवा देना जरूरी नहीं समझा. वो अपना पूरा ध्यान काम और प्रोजेक्ट्स पर लगा रहे हैं. वो फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं. वो इसकी सक्सेस की कामना करते हैं. ऐसे समय में वो संयम और गरिमा बनाए रखते हैं. वो आगे भी इसी रवैये पर कायम रहेंगे.'

यह भी पढ़ें: सबसे प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी फिल्मों में 'भूत बंगला' की एंट्री, टॉप 10 की लिस्ट देखें

FWICE ने पीसी में किया था बैन की घोषणा

गौरतलब है कि FWICE की ओर से 'डॉन 3' विवाद को लेकर 25 मई, 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. इसमें रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने के बारे में बात की गई. FWICE की ओर से जानकारी शेयर की गई कि फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह पर फिल्म को छोड़ने का आरोप लगाया और उन्होंने ये फैसला तब लिया जब डायरेक्टर शूटिंग की सारी तैयार कर चुके थे. करीब 45 करोड़ रुपये भी खर्च किए जा चुके हैं. ऐसे में पीसी में FWICE ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का समर्थन करते हुए उनके खिलाफ 'नॉन कॉपरेटिव डायरेक्टरी' जारी की गई. FWICE ने कहा कि रूल और सिस्टम से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 May 2026 10:06 PM (IST)
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Ranveer SIngh Don 3 Controversy
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