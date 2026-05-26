हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'200 लोगों के सामने...', 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स के दौरान नर्वस थीं खुशी दुबे, बताया फिर कैसे हुआ शूट

'200 लोगों के सामने...', 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स के दौरान नर्वस थीं खुशी दुबे, बताया फिर कैसे हुआ शूट

Khushi Dubey On Intimate Scenes: टीवी एक्ट्रेस खुशी दुबे ने हाल ही में इंटीमेट सीन्स को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि शो 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स शूट के दौरान वो नर्वस हो गई थीं.

By : राहुल यादव | Updated at : 26 May 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी और ओटीटी पर धाक जमाने वाली एक्ट्रेस खुशी दुबे (Khushi Dubey) लीक से हटकर रोल प्ले करने को लेकर चर्चा में रहते हैं. उन्हें सीरीज 'आशिकाना' में चिक्की चौहान के रोल के लिए जाना जाता है. इस रोमांटिक थ्रिलर सीरीज में जायन इबाद खान ने भी अहम किरदार निभाया था और दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री हिट रही है. इसमें इनके इंटीमेट सीन्स भी रहे हैं. ऐसे में अब अभिनेत्री ने रोमांटिक सीन्स पर खुलकर बात की है कि वो नर्वस हो गई थीं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

दरअसल, खुशी दुबे ने हाल ही में बॉलीवुड बबल से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा, 'वो था मतलब स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत...मैंने कभी किया नहीं था. तो बात ये थी कि मैं को-एक्टर जायन के साथ कंफर्टेबल हो गई थी. वो काफी जरूरी था. नहीं तो थोड़ा सा वो दिखता है ऑन स्क्रीन.'

वो आगे कहती हैं, 'और जो सीन्स हमने शूट किए थे, मेरा मतलब गुल मैम ने मेरी काफी मदद की कि कैसा दिखना चाहिए. उन्होंने मुझे कॉल किया था कि ऐसे ही सीन लेकिन ये हम चाहते हैं. ये स्टोरी का पार्ट है. ऐसे-ऐसे करके और जो टीम है. उन्होंने तय किया कि हम कंफर्टेबल हैं. जो मेरे डायरेक्टर हैं. उन्होंने भी श्योर किया कि हम कंफर्टेबल हैं. कम से कम लोग वहां रहें.'

यह भी पढ़ें: 260 करोड़ कमाने के बाद भी 'भूत बंगला' क्यों नहीं कहलाई हिट? जानें क्या है ट्रेड फॉर्मूला

200 लोगों के सामने...', 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स के दौरान नर्वस थीं खुशी दुबे, बताया फिर कैसे हुआ शूट

200 लोगों के सामने शूट करना...

'आशिकाना' की जर्नी को लेकर खुशी दुबे कहती हैं, 'मुझे लगता है कि मेरी आशिकाना में चिक्की की जर्नी, मैंने खुद इतनी जी ली थी ना कि ये मेरे लिए ये शो का पार्ट है. मैंने इसे बड़े के तौर पर नहीं लिया और आपके को-एक्टर से आपकी बॉन्डिंग, आपका कंफर्ट लेवल कैसा है. उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से कर सकते हो. लेकिन चैलेंजिंग तो रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ हनीमून पर टाइम बिताते हैं वर्सेस और 200 लोगों के सामने शूट करना काफी अलग होता है.'

200 लोगों के सामने...', 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स के दौरान नर्वस थीं खुशी दुबे, बताया फिर कैसे हुआ शूट

ओटीटी को लेकर बोलीं खुशी दुबे

इसके साथ ही खुशी दुबे ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बात की और 'आशिकाना' में उनका रोल काफी चुनौती से भरा रहा. वो ओटीटी को लेकर कहती हैं, 'यहां थोड़ी लिबर्टी मिलती है. ओटीटी पर ये वल्गर नहीं लग रहा था. लोग रोमांटिक अंदाज को काफी पसंद कर रहे थे और हां टीवी के लिए जो टीवी के ऑडियंसेस थे उनके लिए अलग इसलिए था क्योंकि हमेशा हीरो-हीरोइन आए लेकिन कभी किस नहीं करते. आप जानते हैं कि वो गले लगते हैं लेकिन किस नहीं करते. तो वो बड़ा शॉकिंग हो गया था. सबके लिए कि अच्छा हो गया.'

यह भी पढ़ें: करोड़ों का नुकसान और मेकर्स से भयंकर दुश्मनी, 'Don 3' से पहले इन फिल्मों में भी हो चुका है ऐसा ही गंदा बवाल

200 लोगों के सामने...', 'आशिकाना' में इंटीमेट सीन्स के दौरान नर्वस थीं खुशी दुबे, बताया फिर कैसे हुआ शूट

खुशी दुबे का वर्कफ्रंट

बहरहाल, खुशी दुबे के करियर के बारे में बात की जाए तो रोमांटिक थ्रिलर की सफलता के बाद वो 'जुबली टॉकीज' और 'जादू तेरी नजर-डायन का मौसम' जैसी फिल्मों में काम किया. इसके साथ ही उनकी पाइपलाइन में कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 26 May 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Khushi Dubey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, विवेक दहिया बोले- मेरे करन अर्जुन आ गए
दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया, विवेक दहिया बोले- मेरे करन अर्जुन आ गए
टेलीविजन
'अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा
'अनुपमा' के 'बापूजी' को मिला देश का बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने अरविंद वैद्य को 'पद्म श्री' से नवाजा
टेलीविजन
प्रिंस नरूला ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, पत्नी युविका चौधरी ने मनाया जश्न, गाड़ी की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
प्रिंस नरूला ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, पत्नी युविका चौधरी ने मनाया जश्न, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
टेलीविजन
Dilip Joshi Birthday: इंग्लिश में तंग है जेठालाल' का हाथ, रियल लाइफ में काफी पढ़े लिखे हैं दिलीप जोशी, एक्टर के पास है ये डिग्री
इंग्लिश में तंग है जेठालाल' का हाथ, रियल लाइफ में काफी पढ़े लिखे हैं दिलीप जोशी, एक्टर के पास है ये डिग्री
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
क्रिकेट
पद्म श्री अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आए रोहित शर्मा? असली वजह का हुआ खुलासा
पद्म श्री अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आए रोहित शर्मा? असली वजह का हुआ खुलासा
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
बिजनेस
Explained: RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए सौंपे! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपकी जेब में कितना आएगा?
RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दिए! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपको क्या मिलेगा?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
Home Tips
Gardening Tips In Summer: भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन
भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन
शिक्षा
SSC GD परीक्षा में बड़ा बवाल, हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर लगा ब्रेक; अब इस दिन फिर होगी परीक्षा
SSC GD परीक्षा में बड़ा बवाल, हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर लगा ब्रेक; अब इस दिन फिर होगी परीक्षा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget