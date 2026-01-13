पंजाबी सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं दिशा पाटनी? हाथों में हाथ डालें वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. दिशा की लव लाइफ के बारे में जानने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं. अब लग हा है कि एक्ट्रेस की लाइफ में प्यार ने फिर एक बार दस्तक दे दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो दिशा इस समय पंजाबी सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं. हाल ही में नुपुर सेनन की शादी में दोनों को साथ में देखा गया था. सोशल मीडिया पर दोनों की हाथों में हाथ डाले वीडियो वायरल हो रही हैं.

दिशा पाटनी हाल ही में कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर गई थीं. नुपुर की शादी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें दिशा और तलविंदर किसी से बात करते नजर आ रहे हैं.

हाथों में हाथ डाले आए नजर

वायरल हो रहे वीडियो में दिशा और तलविंदर दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए मौनी रॉय के पति सूरज नांबियर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. बाद में दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर भी एक साथ देखा गया, जब वे मुंबई जा रहे थे. तलविंदर जो पब्लिक में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते, उन्हें फेस मास्क पहने हुए देखा गया.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

मिस्ट्री बॉय के साथ आईं थीं नजर

बता दें कुछ दिनों पहले दिशा पाटनी को गोवा में अरशद वारसी के साथ स्पॉट किया गया था. वो कार में पीछे मिस्ट्री मैन के साथ बैठी नजर आईं थीं. उस शख्स का चेहरा नहीं दिखा था और उन्होंने दिशा को कंधे से पकड़ रखा था. दिशा और तलविंदर का वीडियो सामने आने के बाद फैंस को लग रहा है कि वो मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि तलविंदर था. हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया है.नुपुर की शादी के वीडियो के बाद से फैंस को लग रहा है कि दोनों डेट कर रहे हैं.

दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं. दोनों के बारे में फैंस खूब बात करते थे. जहां दिशा और टाइगर ने पब्लिकली कभी ऑफिशियल नहीं किया वहीं ब्रेकअप के बारे में भी कभी बात नहीं की. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कपल 2022 में अलग हो गया था.

