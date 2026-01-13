साउथ के स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब सिनेमाघरों में 9 जनवरी को रिलीज हुई थी. ये फिल्म जब से रिलीज हुई है इसने रणवीर सिंह की धुरंधर की कमाई पर रोक सी लगा दी है. धुरंधर को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है मगर अब ये कमाई बहुत कम हो गई है. द राजा साब के आते ही कलेक्शन हर दिन के साथ कम हो रहा है.

प्रभास की द राजा साब ऐसे कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है मगर फिर भी इसके आने से धुरंधर की कमाई कम होती जा रही है. धुरंधर की कमाई काफी स्लो हो गई है. आइए आपको बताते हैं कि सोमवार को दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है और टोटल अब तक कितना कमा चुकी हैं फिल्में.

सोमवार को किसने की कितनी कमाई

प्रभास की द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई है. मेकर्स और ऑडियंस को इसकी कमाई से काफी उम्मीदें थीं. मगर ये उतनी कमाई नहीं कर पाई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को द राजा साब ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6.29 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कमाई 114.29 करोड़ हो गई है. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो इसने 39वें दिन सिर्फ 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कमाई 807.90 करोड़ हो गई है.

द राजा साब आते ही धुरंधर पर छा गई है. मगर धुरंधर अब मुनाफे में चल रही है. ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. धुरंधर आते ही छा गई थी. इसने 15 दिन में ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और वर्ल्डवाइड भी जबरदस्त कमाई की थी. रणवीर सिंह के लिए साल 2025 बहुत शानदार रहा है.

वहीं द राजा साब की बात करें तो ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. प्रभास पहली बार इस तरह का किरदार निभाते नजर आए हैं और लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं.

ये भी पढ़ें: फिल्म इंडस्ट्री में पीआर गेम पर भड़कीं तापसी पन्नू, बोलीं- 'लोग किसी और को नीचे गिराने के लिए भी पैसे दे रहे हैं'