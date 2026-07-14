'धुरंधर' की वजह से फ्लॉप हुई 'अल्फा'? जानिए क्या कह रहे हैं फिल्म ट्रेड के दिग्गज

बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा आलिया भट्ट की हालिया रिलीज फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई है. फिल्म से फैंस को ताबड़तोड़ प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इसी बीच ये चर्चाएं भी शुरू हुईं कि अल्फा की ऐसी हालत क्या रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की वजह से हुई है? आइए जानते हैं इसे लेकर फिल्म ट्रेड के दिग्गजों की क्या राय है?

'धुरंधर' के बाद बदली लोगों की सोच

मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस बात को स्वीकार किया है कि धुरंधर के बाद लोगों की सोच में बदलाव आया है. उन्होंने कहा, 'स्पाई थ्रिलर फिल्मों, खासकर उनमें जिनमें पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एंगल है उन्हें लेकर धुरंधर के बाद लोगों की सोच बदल गई है. उन्होंने इसे जाहिर भी किया है.'

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'धुरंधर से तुलना से बच नहीं सकते...'

वहीं ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन का मानना है कि अल्फा को लेकर जरूर कुछ निगेटिविटी फैली है. इंटरनेट पर इसे लोग कम आंक रहे हैं. लोग इसकी तुलना धुरंधर से कर रहे हैं. उन्होंने आगे खुलासा किया कि अल्फा को धुरंधर से पहले शूट किया गया था. ऐसे में दोनों की तुलना करना बेतुका लगता है.

अतुल मोहन आगे कहते हैं, 'धुरंधर हमेशा सबके सामने रहेगी. जब भी स्पाई यूनिवर्स की बात होगी तो धुरंधर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा. क्योंकि ऐसी फिल्में जीवन में एक बार आती है. धुरंधर की तुलना से बचा नहीं जा सकता. ये फिल्म बेंचमार्क सेट करके गई है.'

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11 दिनों बाद भी बजट नहीं निकाल पाई 'अल्फा'

अल्फा में आलिया भट्ट के साथ शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे सितारें भी हैं. वहीं ऋतिक रोशन ने फिल्म में कैमियो किया है. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं. कोईमोई की रिपोर्ट की मुताबिक इसका बजट 100 करोड़ रुपये है. हालांकि 3 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अभी तक अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है. सैकनिल्क के मुताबिक भारत में इसकी अब तक सिर्फ 54 करोड़ रुपये कमाई हुई है. 10 जुलाई को रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' के बाद इसकी कमाई में और गिरावट दर्ज की जा रही है.