INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका

शाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका

शाहरुख खान के बंगले मन्नत का रेनोवेशन चल रहा है. मन्नत के रेनोवेशन पर रोक के लिए सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने याचिका दाखिल की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 14 Jul 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार शाहरुख खान का बंगला 'मन्नत' बहुत फेमस है. फैंस मन्नत के बाहर शाहरुख की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहते हैं.  पिछले कुछ समय से मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है. हालांकि, उनके बंगले में रेनोवेशन का काम कानूनी पचड़े में फंस गया. मन्नत के रेनोवेशन पर रोक के लिए मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने याचिका दाखिल की थी.

शाहरुख खान के मन्नत का पूरा होगा रेनोवेशन

अब 'मन्नत' में नए निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर का कहना था कि शाहरुख को फिल्म स्टार होने का फायदा मिल रहा है. बिल्डिंग और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनकी बात नहीं सुनी. संतोष का कहना था कि कोर्ट NGT को मामले पर दोबारा सुनवाई का निर्देश दे. लेकिन जज ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए दखल से मना कर दिया.

'आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है...', गौरव खन्ना के तलाक पर हिना-रुबीना के कमेंट से भड़के अनुज सचदेवा

बता दें कि शाहरुख खान का बंगला मन्नत III हेरीटेज स्ट्रक्चर की लिस्ट में आता है. उन्हें मन्नत में किसी भी तरह के स्ट्रकचरल चेंज करने के लिए ऑथोरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है. सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मन्नत को मिली कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) क्लीयरेंस को चुनौती दी थी. हालांकि, अब मन्नत के रेनोवेशन का रास्ता साफ हो गया है.

Monday Box Office: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, लाखों में सिमटी 'वेलकम टू जंगल', जानें- 'अल्फा' का हाल

रेंट पर रह रहे शाहरुख खान

बता दें कि फिलहाल शाहरुख खान मन्नत में नहीं रह रहे हैं. उन्होंने घर किराए पर लिया है. वो पाली हिल में स्थित जैकी भगनानी के पूजा कासा बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं. रिपोर्ट्स हैं कि वो 2 साल तक इस घर में रहेंगे.  शाहरुख खान ने 2 ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट रेंट पर लिए हैं.

वर्क फ्रंट पर शाहरुख खान अब फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी होंगी. ये सुहाना का थिएट्रिकल डेब्यू है. 

Published at : 14 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Mannat शाहरुख खान
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका
शाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, लाखों में सिमटी 'वेलकम टू जंगल', जानें- 'अल्फा' का हाल
मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, जानं-'वेलकम टू जंगल' और 'अल्फा' का हाल
बॉलीवुड
'सोनम वांगचुक को मरते नहीं देख सकता', असली 'फुंसुक वांगडू' के सपोर्ट में उतरे 3 Idiots के 'चतुर', जीनत अमान ने की ये अपील
'सोनम वांगचुक को मरते नहीं देख सकता', असली 'फुंसुक वांगडू' के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
कौन हैं असली 'फुंसुक वांगड़ू'? क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पर? सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स
कौन हैं असली 'फुंसुक वांगड़ू'? क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पर? सपोर्ट में उतरे सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
बिहार
'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल
'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
एग्रीकल्चर
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget