शाहरुख खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'मन्नत' में रेनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका

सुपरस्टार शाहरुख खान का बंगला 'मन्नत' बहुत फेमस है. फैंस मन्नत के बाहर शाहरुख की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहते हैं. पिछले कुछ समय से मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है. हालांकि, उनके बंगले में रेनोवेशन का काम कानूनी पचड़े में फंस गया. मन्नत के रेनोवेशन पर रोक के लिए मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने याचिका दाखिल की थी.

शाहरुख खान के मन्नत का पूरा होगा रेनोवेशन

अब 'मन्नत' में नए निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर का कहना था कि शाहरुख को फिल्म स्टार होने का फायदा मिल रहा है. बिल्डिंग और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनकी बात नहीं सुनी. संतोष का कहना था कि कोर्ट NGT को मामले पर दोबारा सुनवाई का निर्देश दे. लेकिन जज ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए दखल से मना कर दिया.

'आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है...', गौरव खन्ना के तलाक पर हिना-रुबीना के कमेंट से भड़के अनुज सचदेवा

बता दें कि शाहरुख खान का बंगला मन्नत III हेरीटेज स्ट्रक्चर की लिस्ट में आता है. उन्हें मन्नत में किसी भी तरह के स्ट्रकचरल चेंज करने के लिए ऑथोरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है. सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मन्नत को मिली कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) क्लीयरेंस को चुनौती दी थी. हालांकि, अब मन्नत के रेनोवेशन का रास्ता साफ हो गया है.

Monday Box Office: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, लाखों में सिमटी 'वेलकम टू जंगल', जानें- 'अल्फा' का हाल

रेंट पर रह रहे शाहरुख खान

बता दें कि फिलहाल शाहरुख खान मन्नत में नहीं रह रहे हैं. उन्होंने घर किराए पर लिया है. वो पाली हिल में स्थित जैकी भगनानी के पूजा कासा बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं. रिपोर्ट्स हैं कि वो 2 साल तक इस घर में रहेंगे. शाहरुख खान ने 2 ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट रेंट पर लिए हैं.

वर्क फ्रंट पर शाहरुख खान अब फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी होंगी. ये सुहाना का थिएट्रिकल डेब्यू है.