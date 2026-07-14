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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर 'धमाल' ने कर दिया 'धुरंधर' वाला खेल, बिना डिस्काउंट के ही मंगलवार को हो रही धुआंधार कमाई

बॉक्स ऑफिस पर 'धमाल' ने कर दिया 'धुरंधर' वाला खेल, बिना डिस्काउंट के ही मंगलवार को हो रही धुआंधार कमाई

'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. अब मंगलवार को भी फिल्म के फुटफॉल में कमी नहीं आई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Jul 2026 04:21 PM (IST)
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अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए हैं. फिल्म ने 14 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन तो धमाका करते हुए फिल्म ने 22.48 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म को हर गुजरते दिन शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स की वजह से 'धमाल 4' के मेकर्स ने मंगलवार वाले दिया जाने वाला ऑफर नहीं दिया है. मेकर्स ने मंगलवार को टिकट पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है.

'धमाल 4' की टिकट पर नहीं डिस्काउंट
ऐसा करके ये फिल्म 'धुरंधर' वाली लिस्ट में शामिल हो गई है. बॉलीवुड हंगामा ने ट्रेड सोर्स के हवाले से लिखा, 'जब फिल्म अच्छा कर रही होती हैं तो ये बताता है कि ऑडियंस फिल्म देखने में काफी इंटरेस्टेड है. ऐसे में मेकर्स मंगलवार को फिल्म के टिकट डिस्काउंट में बेचने से बचते हैं. इससे पहले आमिर खान की सितारे जमीन पर और रेड 2 ने भी मंगलवार को टिकट प्राइज पर डिस्काउंड ऑफर नहीं किया था. पहले हफ्ते में.'

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वहीं मंगलवार को टिकट पर डिस्काउंट ऑफर न होने पर भी जबरदस्त फुटफॉल मिल रहा है. फिल्म ने मंगलवार को फिल्म ने सुबह 11.30 बजे तक 38 हजार टिकट बेचे. वहीं सोमवार को 11.30 बजे 34 हजार ही टिकट बिके थे. बता दें कि फिल्म ने मंगलवार को दोपहर 4 बजे तक 2.36 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ऐसे में ट्रेड्स का अनुमान है कि मंगलवार को फिल्म की कमाई सोमवार से ज्यादा हो सकती है.

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'धमाल 4' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 73.75 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 14.50 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड 102.83 करोड़ की कमाई कर ली.

बता दें कि फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, अंजलि आनंद, संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Jul 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Box Office Dhamaal 4
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