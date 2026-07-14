अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए हैं. फिल्म ने 14 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन तो धमाका करते हुए फिल्म ने 22.48 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म को हर गुजरते दिन शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स की वजह से 'धमाल 4' के मेकर्स ने मंगलवार वाले दिया जाने वाला ऑफर नहीं दिया है. मेकर्स ने मंगलवार को टिकट पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है.

'धमाल 4' की टिकट पर नहीं डिस्काउंट

ऐसा करके ये फिल्म 'धुरंधर' वाली लिस्ट में शामिल हो गई है. बॉलीवुड हंगामा ने ट्रेड सोर्स के हवाले से लिखा, 'जब फिल्म अच्छा कर रही होती हैं तो ये बताता है कि ऑडियंस फिल्म देखने में काफी इंटरेस्टेड है. ऐसे में मेकर्स मंगलवार को फिल्म के टिकट डिस्काउंट में बेचने से बचते हैं. इससे पहले आमिर खान की सितारे जमीन पर और रेड 2 ने भी मंगलवार को टिकट प्राइज पर डिस्काउंड ऑफर नहीं किया था. पहले हफ्ते में.'

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#BoxOffice #Dhamaal4 is doing really well today. No drop in footfalls when compared to yesterday at the same time and that too WITHOUT any #BlockbusterTuesday offer. If the trend continues like this then another 8-9 crores day is loading.



Early estimates by evening. — Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) July 14, 2026

वहीं मंगलवार को टिकट पर डिस्काउंट ऑफर न होने पर भी जबरदस्त फुटफॉल मिल रहा है. फिल्म ने मंगलवार को फिल्म ने सुबह 11.30 बजे तक 38 हजार टिकट बेचे. वहीं सोमवार को 11.30 बजे 34 हजार ही टिकट बिके थे. बता दें कि फिल्म ने मंगलवार को दोपहर 4 बजे तक 2.36 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ऐसे में ट्रेड्स का अनुमान है कि मंगलवार को फिल्म की कमाई सोमवार से ज्यादा हो सकती है.

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'धमाल 4' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 73.75 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 14.50 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड 102.83 करोड़ की कमाई कर ली.

बता दें कि फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, अंजलि आनंद, संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं.