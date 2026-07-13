'राम के लिए आस्था कम हो गई...', अयोध्या राम मंदिर में चोरी के विवाद पर भड़कीं अनुराधा पौडवाल

Anuradha Paudwal On Ayodhya Ram Mandir: पिछले कुछ दिनों से अयोध्या राम मंदिर में कथित तौर पर चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद बवाल ही खड़ा हो गया. राम मंदिर में चढ़ावे में सामने आई गड़बड़ी के मामले में देशभर में काफी तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. ऐसे में अब सिंगर अनुराधा पौडवाल ने गुस्सा जाहिर किया है. उनका कहना है कि ये किसी तमाचे से कम नहीं है.

दरअसल, अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शिरकत की थी. इस दौरान उन्होंने काफी कुछ शेयर किया. अपने करियर और विवादों पर भी सालों के बाद चुप्पी तोड़ी. साथ ही उन्हें उनके भक्ति गानों को लेकर भी सवाल किया गया. इसी बीच बातचीत में उनसे राम मंदिर में चोरी के मामले को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया.

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राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धा स्थान है...

अनुराधा पौडवाल ने कहा, 'ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था. ये ऐसा था कि एक इंसान किसी चीज के बाद निशब्द और स्तब्ध हो जाता है. ये क्या हुआ. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मंदिर में हैं और हर मंदिर किसी ना किसी का श्रद्धा स्थान है. अयोध्या का राम लला का जो स्थान है तो ये पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धा स्थान है. भगवान और मंदिर जो भी है ये स्पेशल है. क्योंकि इसके लिए हमने 500 साल इंतजार किया था. इसकी काफी चर्चाएं रही हैं. लोगों के मन में सवाल रहा है कि राम मंदिर कब बनेगा?'

अनुराधा पौडवाला ने सुनाया किस्सा

अनुराधा ने आगे एक किस्सा सुनाते हुए कहा, 'जब मैं लंदन गई थी और मैंने वर्कशॉप शंकराचार्य में मेरी बेटी के साथ कविता प्रस्तुत की थी. वहां एक बंगलादेशी महिला था और मैं सरप्राइज्ड थी कि उसने मुझसे कहा कि वो वाला गाना गाइए जो राम मंदिर की स्थापना के वक्त गाया था तो मैंने पूछा आपने सुना था? बोले हम सबने देखा था.'

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ये किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था- अनुराधा पौडवाल

अनुराधा पौडवाल कहती हैं, 'मुझे इस चीज की काफी तकलीफ हुई. किसी ने मुझे कहा कि राम के लिए आस्था कम हो गई. मैंने कहा राम ने थोड़ी किया है. गलती हमने की तो दोषी राम कैसे हुए. हो सकता है राम लला हमसे कुछ और कहना चाह रहे हों. हम तो राम मंदिर को हिंदुस्तान विश्वगुरु से जोड़ रहे थे कि राम मंदिर बन गया है तो अब हमें विश्वगुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है. लेकिन जब ये हुआ तो किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था.'



घर का ही चोर होना तकलीफ देता है...

'मुझे बहुत डर पैदा हो गया था. फिर मैंने सोचा कि क्या गलती हुई है? जहां ज्यादा मन लगाते हैं वहां ज्यादा तकलीफ भी आती है. जो हम पहले उछलकर जाते थे, जैसे दिल बैठ गया है. हमें तो लग रहा था कि किसी एक का नाम सामने आ जाता तो उसे शिद्दत से गाली तो दे देते लेकिन यहां तो सब हमारे अपने ही निकले. इन्होंने भक्ति से नहीं खड़ा किया बल्कि पैसा बनाने का जरिए देखकर खड़ा किया. राम राज का मतलब लोगों में आस्था का जागना है लेकिन यहां तो घर का ही चोर निकला जो तकलीफ देता है.'

क्या है राम मंदिर में चोरी का पूरा मामला?

बहरहाल, अगर अयोध्या में राम मंदिर में चोरी के मामले के बारे में बात की जाए तो 5 जून 2026 को एक रूटीन सिक्योरिटी चेक के दौरान हुआ. इस दौरान कुछ लोगों की जेब में नकदी बरामद की गई. इसके बाद मामला संज्ञान में लिया गया. इसकी जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रही है. सीसीटीवी फुटेज में भी घपलेबाजी देखने के लिए मिली थी. इस मामले में 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसकी देशभर के लोगों ने आलोचना की थी.