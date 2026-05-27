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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar World Television Premiere: बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब टीवी पर आ रही है 'धुरंधर', जानें कब और कहां देख पाएंगे

Dhurandhar World Television Premiere: बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब टीवी पर आ रही है 'धुरंधर', जानें कब और कहां देख पाएंगे

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई. इसके बाद ओटीटी पर भी फिल्म ट्रेंड में रही और अब फिल्म टीवी पर धमाका करने जा रही है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 27 May 2026 03:34 PM (IST)
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रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म डिजिटल स्पेस पर भी सक्सेसफुल चल रही है. एक्श थ्रिलर फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. अब फिल्म का वर्ल्ड टेलिविजन प्रीमियर होने जा रहा है. अब फैंस फिल्म को टीवी पर भी देख सकते हैं. आइए जानते हैं टीवी पर फिल्म को कब और किस चैनल पर देख पाएंगे.

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'धुरधंर' का वर्ल्ड टेलिविजन प्रीमियर, कब और कहां देखें?
'धुरधंर' के फैंस के लिए खुशखबरी है. टीवी पर 'धुरधंर' एक ही समय में तीन चैनल पर आएगी. फिल्म 30 मई 2026 को टीवी पर एयर होगी. वहीं फिल्म का आप रात 7 बजे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. फिल्म को स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड 2 और कलर्स सिनेप्लैक्स पर देख सकते हैं. 

 
 
 
 
 
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टीवी प्रीमियर डेट- 30 मई 2026
प्रीमियर टाइम- 7 PM
टीवी चैनल्स- स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड 2 और कलर्स सिने प्लैक्स.

बता देें कि एक साथ तीन चैनल पर फिल्म लाने का मेकर्स का मकसद है ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच मिले. रीजनल मार्केट, केबल और डीटीएच पैकेज सभी पर फिल्म आएगी तो हर फैन तक फिल्म पहुंच पाएगी.

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फिल्ममेकर आदित्य धर ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, 'फिल्म को मिले प्यार के लिए हम बहुत आभारी हैं. ऑडियंस ने धुरंधर को बहुत प्यार दिया. इसका मतलब है कि अब फिल्म को घर-घर तक पहुंचाया जाए. फैमिलीज के इस फिल्म को एक्सपीरियंस करने का हम इंतजार कर रहे हैं.'

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं 'धुरंधर'?
फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट 4 जून को जियो हॉटस्टार पर आने वाला है. 

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 27 May 2026 03:32 PM (IST)
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