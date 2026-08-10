गोविंगा की पत्नी सुनीता आहूजा कई बार एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगा चुकी हैं. वहीं हाल ही में एक बातचीत में, गोविंदा ने अपनी बीवी के आरोपों पर बात करते हुए इन्हें खारिज कर दिया और साथ ही सुनीता पर कामयाबी पाने के लिए उनकी बुराई करने का आरोप भी लगायाय

'वो गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं'

एएनआई से बात करते हुए गोविंदा ने माना कि सुनीता ने भले ही पहले ऐसे आरोप लगाए हों, लेकिन उनके घर में बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उन्हीं की है. उन्होंने कहा, "इतने प्यार से मुझे गालियां देती हैं और मैं उनके हाथ से खाता भी हूं. मुझे लगता है कि लोग जहां भी हों और ईश्वर ने उन्हें जो भी भूमिका सौंपी हो—जिस भी स्थान पर वे हों, उनके बिना हम सफल नहीं हो पाते. हम वो नहीं होते जो आज हैं. हमारे परिवार के कई बच्चे बड़े हो चुके हैं और उन पर उनका पूरा हक है. वो उनके प्रति दयालु भी थीं."

'क्या सफलता पाने के लिए बुरी बातें कहना ज़रूरी है?'

गोविंदा ने इशारा किया कि सुनीता ने उनके बारे में पब्लिकली बोलना शुरू करने के बाद से ही सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने कहा, "ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अनकही रह जाती हैं, ऐसी बातें जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. अगर मैं इन मामलों की बस एक झलक बाहर से दिखाऊं, तो क्या वाकई दूरी बनाने के लिए आरोप लगाने की जरूरत होगी? लोग अक्सर इसे बचने का तरीका समझते हैं. क्या सफलता पाने के लिए अपनों की बुराई करना ज़रूरी है? यह थोड़ा आसान है. सुनीता इसे चतुराई से करती हैं, वह तारीफ के चार शब्द कहती हैं या शायद तारीफ स्वाभाविक रूप से निकल आती है और फिर आलोचना करती हैं. मुझे इसमें ज्यादा प्यार नजर आता है."

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सुनीता ने गोविंदा पर अफेयर के आरोप लगाए थे

बता दें कि सुनीता हाल ही में खत्म हुए शो 'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट थीं. शो में रहने के दौरान, सुनीता ने गोविंदा के रूमर्ड अफेयर के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, "प्यार में, आपको सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए. ची-ची की लाइफ में कई अफेयर रहे, खैर, हीरो और हीरोइन के साथ ऐसी चीजें होती ही हैं. मुझे लगता है कि इतने सालों तक ची-ची का साथ देने के बाद, मैं उनके जैसे बेटे की हकदार हूं."

गोविंदा और सुनीता आहूजा की 1987 में हुई थी शादी

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. उस समय, वह पहले से ही बॉलीवुड स्टार थे. उन्होंने अपने करियर की वजह से लगभग दो साल तक अपनी शादी को छिपाकर रखा और अपनी बेटी टीना आहूजा के जन्म के बाद इसे सबके सामने जाहिर किया था. बाद में, उनके बेटे यशवर्धन आहूजा का जन्म हुआ था.

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