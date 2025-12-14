आदित्य धर की फिल्म धुरंधर तूफान बन गई है. फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है. दूसरे शनिवार को तो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की है. इसी के साथ फिल्म ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

पुष्पा 2 ने दूसरे शनिवार को 46 करोड़ की कमाई की थी. वहीं विक्की कौशल की छावा ने दूसरे शनिवार को 44 करोड़ की कमाई की थी.

धुरंधर ने दूसरे शनिवार गर्दे उड़ा दिए

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार को धमाल मचा दिया है. फिल्म ने नौवें दिन 53 करोड़ की कमाई की है. हालांकि, अभी नौवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म 53 करोड़ कमाती है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 292.75 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ फिल्म ने रणवीर सिंह की फिल्म सिंबा (240 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और पद्मावत (302.15) का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

धुरंधर का का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे दिन फिल्म ने 43 करोड़ कमाए. चौथे दिन 23 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़, छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. आठवें दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए थे. नौवें दिन फिल्म ने 53 करोड़ का बिजनेस किया. ये फिल्म का अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन हैं.

फिल्म की बात करें तो इसे आदित्य धर ने बनाय है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म की कहानी बहुत पसंद की जा रही हैं. इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी सराहा जा रहा है. फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी है, जिसे क्रिस्टल डीसूजा और आयशा खान ने परफॉर्म किया है. फिल्म के सीन और गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.