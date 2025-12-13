धनुष और कृति सेनन की आनंद एल राय निर्देशित 'तेरे इश्क में' की कमाई तीसरे हफ्ते की शुरुआत में यानी थर्ड फ्राइडे को घटी, लेकिन आज यानी थर्ड सैटरडे को फिल्म को वीकेंड का फायदा होता दिखा.

फिल्म को रिलीज हुए आज 16 दिन हो चुके हैं और फिल्म इतने ही दिनों में अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी है. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 83.65 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 25.15 करोड़ रही. हालांकि, 15वें दिन फिल्म का कलेक्शन सबसे कम रहा. फिल्म ने थर्ड फ्राइडे को सिर्फ 1.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

खैर आज यानी सैटरडे को वीकेंड की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फिर से लंबी छलाग लगाई है. फिल्म ने 10:20 बजे तक 1.57 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 111.42 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

'तेरे इश्क में' कुछ ही घंटों में तोड़ देगी अक्षय कुमार का ये रिकॉर्ड

साल 2025 की शुरुआत में आई अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म 'स्काई फोर्स' ने 112.75 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. जिससे धनुष की फिल्म अब कुछ ही पीछे है. यानी थर्ड संडे को बॉक्स ऑफिस पर आते ही ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा.

'तेरे इश्क में' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक आनंद एल राय की इस फिल्म को 85 करोड़ रुपये में बनाया गया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक इसने 15 दिनों में 153 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म 'स्काई फोर्स' के कलेक्शन से आगे निकल चुकी है. अक्षय कुमार की फिल्म ने 149 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. ये रिकॉर्ड फिल्म तब बना रही है जब सामने 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्म थिएटर्स में लगी हुई है.