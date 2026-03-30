थिएटर्स में अब देख पाएंगे 'धुरंधर 2' का रिवाइज वर्जन, जानें रणवीर सिंह की फिल्म में क्या बदला

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और 850 से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी. अब खबरें हैं कुछ चेंजेस के साथ फिल्म को री-रिलीज किया गया है.

थिएटर्स में धुरंधर 2 का नया प्रिंट

बॉलीवुड हंगामा ने ट्रेड सोर्स के हवाले से लिखा- देश भर के थिएटर में फिल्म के रिवाइज प्रिंट भेजे गए और उन्हें तुरंत दिखाने के लिए कहा गया. कुछ थिएटर्स को नया प्रिंट शनिवार को मिला. वहीं कुछ थिएटर्स को नया प्रिंट रविवार को मिला.

आगे लिखा- नए प्रिंट में कैमरामैन शीशे में नजर नहीं आ रहा है. जब आप इतनी बड़ी फिल्म बनाते हैं तो आपको कई चीजों पर ध्यान देना होता है. कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं. यहां तक की हॉलीवुड फिल्मों में भी आप इस तरह की गलतियां देख सकते हैं. ये तारीफ के काबिल है आदित्य धर और मेकर्स ने गलती को ठीक किया. ये जाहिर है कि थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी और सैटेलाइट पर भी फिल्म का रिवाइज वर्जन ही दिखेगा.

धुरंधर 2 के एक सीन में हुई थी ये गलती

बता दें कि फिल्म के एक सीन में रणवीर सिंह एक्शन करते दिख रहे थे. वहां शीशे में एक कैमरामैन नजर आता है. सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना भी हुई. अब मेकर्स ने अपनी ये गलती सुधार ली है. हालांकि, इस छोटी सी गलती का फिल्म पर कुछ असर नहीं पड़ा. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वो हमजा के कैरेक्टर में नजर आए. वहीं फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स नजर आए हैं.