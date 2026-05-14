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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMadhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल

Madhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल

Madhuri Dixit Birthday: माधुरी दीक्षित 15 मई, 2026 को अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं कि माधुरी बॉलीवुड की धक-धक गर्ल कैसे बनीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 14 May 2026 04:42 PM (IST)
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माधुरी दीक्षित आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस, बल्कि एक शानदार डांसर भी हैं. माधुरी अपने वक्त में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपनी दिलकश अदाओं से भी फैंस के दिलों पर राज किया है. माधुरी दीक्षित 15 मई, 2026 को अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं कि माधुरी बॉलीवुड की धक धक गर्ल कैसे बनीं.

बचपन से था डांस में इंटरेस्ट
माधुरी का जन्म 15 मई, 1967 को मुंबई में हुआ था. उनको बचपन से ही डांस में गहरी रुचि थी. महज तीन साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था और आगे चलकर उन्होंने करीब आठ साल तक कथक की ट्रेनिंग ली. नौ साल की उम्र में उन्हें कथक डांसर के तौर पर स्कॉलरशिप भी मिली थी. उसी समय एक परफॉर्मेंस के बाद पहली बार उनका नाम अखबार में छपा था.

Madhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल
Madhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्लये भी पढ़ें:- 'वो हनीमून से वापस आई थीं और बेहद..' देवदास के सेट पर माधुरी दीक्षित को बार-बार देखता रहता था ये एक्टर, खुद किया खुलासा

पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित अपनी पढ़ाई के दिनों में काफी अच्छी स्टूडेंट थीं. उन्होंने साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया. विज्ञान में गहरी रुचि के कारण ही माधुरी पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं. इसी के चलते वो अभिनय की दुनिया में नहीं उतरना चाहती थीं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. इसके बाद माधुरी को फिल्म 'अबोध' में काम करने का मौका मिला. माधुरी की पहली फिल्म 'अबोध' तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, लेकिन उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते खुल गए. इसके बाद पहले फिल्म 'तेजाब' और फिर फिल्म 'राम लखन' ने माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड का दिग्गज कलाकार बना दिया.

ऐसा मिला 'धक-धक गर्ल' का टैग
माधुरी दीक्षित को 1992 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बेटा' के मशहूर गाने 'धक धक करने लगा' से 'धक धक गर्ल' का टैग मिला. इस गाने में उनके शानदार डांस और दिलकश अदाओं ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और ये नाम उनकी पहचान का हिस्सा बन गया. इस गाने में माधुरी के स्टेप्स और एक्सप्रेशन्स इतने शानदार थे कि दर्शकों के दिलों की धड़कनें वाकई तेज हो गई थीं.

'डांसिंग क्वीन' बनीं माधुरी दीक्षित
बता दें कि इससे पहले 1988 में फिल्म 'तेजाब' के गाने 'एक दो तीन' से भी माधुरी दीक्षित को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन 'धक धक करने लगा' ने उन्हें एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया और उन्हें 'डांसिंग क्वीन' के रूप में स्थापित कर दिया. इस गाने की सफलता के बाद माधुरी 90 के दशक की सबसे बड़ी फीमेल स्टार बन गईं. इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें 'परिंदा', 'दिल', 'खलनायक', 'हम आपके हैं कौन..', 'दिल तो पागल है', 'पुकार', 'लज्जा' और 'देवदास' जैसी फिल्में शामिल हैं. 

Madhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल

फिल्म 'मां बहन' में नजर आएंगी माधुरी दीक्षित
वर्क फ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म 'मां बहन' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें:- 'मदर्स डे' पर मिला सरप्रराइज, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' का फर्स्ट लुक आउट

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Published at : 14 May 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Dhak Dhak Girl
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