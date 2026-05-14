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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1957 में आई नरगिस की वो फिल्म, जिसका अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड! मेकर्स को हुआ था 650% का प्रॉफिट

1957 में आई नरगिस की वो फिल्म, जिसका अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड! मेकर्स को हुआ था 650% का प्रॉफिट

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का सफल होना काफी मायने रखता है. आज 500 और 1000 करोड़ के कलेक्शन पर बात की जाता है. ऐसे में अब 1957 की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड अब तक टूट नहीं पाया.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 May 2026 05:05 PM (IST)
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किसी भी फिल्म के सफलता बॉक्स ऑफिस से आंकी जाती है. आज के समय में तो फिल्मों की सक्सेस 500 से 1000 करोड़ के कलेक्शन पर बात की जाती है. ये आंकड़े किसी भी फिल्म के लिए काफी मायने रखने लगे हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 'मां' की कहानी देखने के लिए मिली थी और इसे 1957 में रिलीज किया गया था. ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही थी, जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया.

मूवी की रिलीज को 69 साल

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस दत्त की मूवी है, जिसका टाइटल 'मदर इंडिया' है. इस फिल्म को 1957 में रिलीज किया गया था. इसमें एक्ट्रेस नरगिस को अहम रोल में देखा गया था. इसमें उनके अलावा राजकुमार और सुनील दत्त जैसे कलाकार भी थे. नरगिस दत्त की 'मदर इंडिया' जैसा अभी तक कोई नहीं आया और ना इंडिया सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई फिल्म बन पाई.

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1957 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बनी थी 'मदर इंडिया'

डायरेक्टर महबूब खान ने फिल्म 'मदर इंडिया' का निर्देशन किया था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, नरगिस की फिल्म 1957 की मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुई थी. इसकी कमाई बॉक्स ऑफिस पर कमाल की रही है. मेकर्स मालामाल हो गए. इंडियन फिल्म के इतिहास में मां पर तो कई फिल्में बन चुकीं लेकिन इस तरह की कमाई कोई नहीं कर पाया.

Mother India (1957)

मेकर्स को हुआ 650% प्रॉफिट

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'मदर इंडिया' को करीब 60 लाख के बजट में तैयार किया गया था लेकिन इसकी कमाई 4.5 करोड़ कलेक्शन रहा था. उस समय के लिहाज से मेकर्स और फिल्म के लिए अपार सफलता रही थी. इतना ही नहीं, ये उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई थी. कोईमोई के अनुसार, इसका प्रॉफिट 3.9 करोड़ रहा था. मेकर्स को 650% का प्रॉफिट हुआ था.   

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'मदर इंडिया' की कहानी और आईएमडीबी रेटिंग

बहरहाल, अगर नरगिस दत्त की फिल्म 'मदर इंडिया' की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये एक मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें एक गरीब महिला की कहानी को दिखाया गया है, जो गरीबी और तमाम मुश्किलों के बीच अपने बच्चों को पालती है. उसे घर चलाने के लिए तमाम जतन और खेतों में चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी कमाल की है. इसे 10 में से 7.8 रेटिंग दी गई है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 May 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Nargis Dutt BOX OFFICE COLLECTION
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