1957 में आई नरगिस की वो फिल्म, जिसका अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड! मेकर्स को हुआ था 650% का प्रॉफिट

किसी भी फिल्म के सफलता बॉक्स ऑफिस से आंकी जाती है. आज के समय में तो फिल्मों की सक्सेस 500 से 1000 करोड़ के कलेक्शन पर बात की जाती है. ये आंकड़े किसी भी फिल्म के लिए काफी मायने रखने लगे हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 'मां' की कहानी देखने के लिए मिली थी और इसे 1957 में रिलीज किया गया था. ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही थी, जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया.

मूवी की रिलीज को 69 साल

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस दत्त की मूवी है, जिसका टाइटल 'मदर इंडिया' है. इस फिल्म को 1957 में रिलीज किया गया था. इसमें एक्ट्रेस नरगिस को अहम रोल में देखा गया था. इसमें उनके अलावा राजकुमार और सुनील दत्त जैसे कलाकार भी थे. नरगिस दत्त की 'मदर इंडिया' जैसा अभी तक कोई नहीं आया और ना इंडिया सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई फिल्म बन पाई.

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1957 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बनी थी 'मदर इंडिया'

डायरेक्टर महबूब खान ने फिल्म 'मदर इंडिया' का निर्देशन किया था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, नरगिस की फिल्म 1957 की मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुई थी. इसकी कमाई बॉक्स ऑफिस पर कमाल की रही है. मेकर्स मालामाल हो गए. इंडियन फिल्म के इतिहास में मां पर तो कई फिल्में बन चुकीं लेकिन इस तरह की कमाई कोई नहीं कर पाया.

मेकर्स को हुआ 650% प्रॉफिट

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'मदर इंडिया' को करीब 60 लाख के बजट में तैयार किया गया था लेकिन इसकी कमाई 4.5 करोड़ कलेक्शन रहा था. उस समय के लिहाज से मेकर्स और फिल्म के लिए अपार सफलता रही थी. इतना ही नहीं, ये उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी साबित हुई थी. कोईमोई के अनुसार, इसका प्रॉफिट 3.9 करोड़ रहा था. मेकर्स को 650% का प्रॉफिट हुआ था.

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'मदर इंडिया' की कहानी और आईएमडीबी रेटिंग

बहरहाल, अगर नरगिस दत्त की फिल्म 'मदर इंडिया' की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये एक मेलोड्रामा फिल्म है, जिसमें एक गरीब महिला की कहानी को दिखाया गया है, जो गरीबी और तमाम मुश्किलों के बीच अपने बच्चों को पालती है. उसे घर चलाने के लिए तमाम जतन और खेतों में चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी कमाल की है. इसे 10 में से 7.8 रेटिंग दी गई है.