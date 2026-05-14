'जना नायकन' की रिलीज को लेकर बेसब्र थलापति विजय, प्रोड्यूसर्स को कान्स 2026 से बुलाया वापस!

थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. थलापति विजय ने पॉलिटिक्स में आने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है. उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है. हालांकि, पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने आखिरी फिल्म 'जना नायकन' की थी. ये फिल्म लंबे समय से अटकी हुई है. फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं मिला है और इसी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई. अब सुपरस्टार फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए एक्साइटेड हैं.

थलापति विजय ने जना नायकन के प्रोड्यूसर्स को कान्स से वापस बुलाया

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, अब खबरें हैं कि थलापति विजय ने जना नायकन के प्रोड्यूसर्स वेंकट के नारायण को कान्स फिल्म फेस्टिवल से वापस बुला लिया है और कहा कि फिल्म की रिलीज पर फोकस करें. फिल्म के प्रोड्यूसर्स इन दिनों फ्रांस में हैं. वो मलयालम फिल्म 'बालन' की स्क्रीनिंग के लिए वहां गए हैं.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलापति विजय ने प्रोड्यूर्स को कान्स फिल्म फेस्टिवल की विजिट को छोटा करके चेन्नई वापस आने के लिए कहा. साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म की रिलीज के लिए जो भी जरुरी अप्रूवल हैं वो लिए जाएं. बता दें कि फिल्म कई हफ्तों से रिवाइजिंग कमेटी के पास पेंडिंग पड़ी है. जब क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाएगा.

फिल्म 'जना नायकन' की बात करें तो ये फिल्म पोंगल 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई. अब खबरें हैं कि फिल्म मई 2026 में रिलीज होगी. हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज को लेकर ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है. ये विजय की आखिरी फिल्म है.

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फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स

फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में थलापति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, प्रियामणि और सुनील जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कम्पोज किया है.