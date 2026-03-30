जब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस मीना कुमारी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहीं. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता. उनकी डांसिंग भी बहुत पसंद की गई थी. 31 मार्च को उनकी डेथ एनिवर्सरी है. इस मौके पर एक्ट्रेस से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जहां एक डाकू ने उनसे चाकू से हाथ पर ऑटोग्राफ मांग लिया था.

मीना कुमारी की जीवनी 'मीना कुमारी- ए क्लासिक बायोग्राफी' के मुताबिक, ये घटना उस समय की है जब मीना कुमारी अपने पति और फिल्म निर्माता कमाल अमरोही के साथ शूटिंग के सिलसिले में ट्रैवल कर रही थीं. बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से गुजरते समय उनकी कार का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया. चारों तरफ सन्नाटा था, दूर-दूर तक कोई नहीं था और रात भी हो चुकी थी. ऐसे में उन्होंने वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया. लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इलाका उस समय डाकुओं के लिए कुख्यात माना जाता था.

जब डाकू ने मीना कुमारी की गाड़ी को घेरा

रात करीब दो बजे अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और उन्होंने गाड़ियों को घेर लिया. माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया. पहले तो सभी को लगा कि अब लूटपाट हो सकती है. लेकिन जैसे ही उन लोगों को यह पता चला कि गाड़ी में बैठी महिला मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी हैं, उनके तेवर बदल गए. डाकुओं का व्यवहार अचानक नरम हो गया और उन्होंने पूरी टीम के साथ सम्मानजनक बर्ताव करना शुरू कर दिया.

बताया जाता है कि डाकुओं के सरदार ने मीना कुमारी और उनकी टीम को अपने ठिकाने पर ले जाकर उनके खाने-पीने और आराम का पूरा इंतजाम किया. रात का जो माहौल डर से भरा था, वह धीरे-धीरे एक अजीब सी मेहमाननवाजी में बदल गया. लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी था.

मीना कुमारी ने चाकू से दिया ऑटोग्राफ

जब सुबह होने लगी और मीना कुमारी अपनी टीम के साथ वहां से निकलने लगीं, तभी उस डाकू सरदार ने उनके सामने एक अजीबोगरीब मांग रख दी. वो अपने हाथ में एक नुकीला चाकू लेकर आया और उसने कहा कि वह उनका बहुत बड़ा फैन है और चाकू से हाथ पर उनका ऑटोग्राफ चाहता है. ये सुनकर मीना कुमारी एक पल के लिए घबरा गईं. स्थिति बेहद असामान्य थी, लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने हिम्मत दिखाई और जैसे-तैसे उस डाकू के हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ दे दिया.

बाद में जब मीना कुमारी और उनकी टीम वहां से आगे बढ़ी और सुरक्षित जगह पहुंची, तब उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि उस समय का कुख्यात डाकू अमृत ​​लाल था.