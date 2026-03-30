हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस

जब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस

मीना कुमारी से एक बार एक डाकू ने चाकू से हाथ पर ऑटोग्राफ मांगा था. पहले तो ये सुनकर मीना कुमारी घबरा गई थीं, लेकिन फिर उन्होंने जैसे-तैसे चाकू से ऑटोग्राफ दिया.

By : आईएएनएस | Updated at : 30 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस मीना कुमारी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहीं. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता. उनकी डांसिंग भी बहुत पसंद की गई थी. 31 मार्च को उनकी डेथ एनिवर्सरी है. इस मौके पर एक्ट्रेस से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जहां एक डाकू ने उनसे चाकू से हाथ पर ऑटोग्राफ मांग लिया था.

मीना कुमारी की जीवनी 'मीना कुमारी- ए क्लासिक बायोग्राफी' के मुताबिक, ये घटना उस समय की है जब मीना कुमारी अपने पति और फिल्म निर्माता कमाल अमरोही के साथ शूटिंग के सिलसिले में ट्रैवल कर रही थीं. बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से गुजरते समय उनकी कार का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया. चारों तरफ सन्नाटा था, दूर-दूर तक कोई नहीं था और रात भी हो चुकी थी. ऐसे में उन्होंने वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया. लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इलाका उस समय डाकुओं के लिए कुख्यात माना जाता था.

जब डाकू ने मीना कुमारी की गाड़ी को घेरा

रात करीब दो बजे अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और उन्होंने गाड़ियों को घेर लिया. माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया. पहले तो सभी को लगा कि अब लूटपाट हो सकती है. लेकिन जैसे ही उन लोगों को यह पता चला कि गाड़ी में बैठी महिला मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी हैं, उनके तेवर बदल गए. डाकुओं का व्यवहार अचानक नरम हो गया और उन्होंने पूरी टीम के साथ सम्मानजनक बर्ताव करना शुरू कर दिया.

बताया जाता है कि डाकुओं के सरदार ने मीना कुमारी और उनकी टीम को अपने ठिकाने पर ले जाकर उनके खाने-पीने और आराम का पूरा इंतजाम किया. रात का जो माहौल डर से भरा था, वह धीरे-धीरे एक अजीब सी मेहमाननवाजी में बदल गया. लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी था.

मीना कुमारी ने चाकू से दिया ऑटोग्राफ 

जब सुबह होने लगी और मीना कुमारी अपनी टीम के साथ वहां से निकलने लगीं, तभी उस डाकू सरदार ने उनके सामने एक अजीबोगरीब मांग रख दी. वो अपने हाथ में एक नुकीला चाकू लेकर आया और उसने कहा कि वह उनका बहुत बड़ा फैन है और चाकू से हाथ पर उनका ऑटोग्राफ चाहता है. ये सुनकर मीना कुमारी एक पल के लिए घबरा गईं. स्थिति बेहद असामान्य थी, लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने हिम्मत दिखाई और जैसे-तैसे उस डाकू के हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ दे दिया.

बाद में जब मीना कुमारी और उनकी टीम वहां से आगे बढ़ी और सुरक्षित जगह पहुंची, तब उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि उस समय का कुख्यात डाकू अमृत ​​लाल था.  

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Meena Kumari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस
जब मीना कुमारी ने डाकू के हाथ पर चाकू से दिया ऑटोग्राफ, सुनसान इलाके में फंस गई थी एक्ट्रेस
बॉलीवुड
करोड़ों की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, IPL से होती है इतनी मोटी कमाई
करोड़ों की मालकिन हैं प्रीति जिंटा, IPL से होती है इतनी मोटी कमाई
बॉलीवुड
अनंत और राधिका संग बर्थडे पार्टी में दिखे शाहरुख खान, 'धुरंधर 2' के गाने 'आरी-आरी' पर रणवीर ने जमाया रंग, देखें वीडियो
अनंत और राधिका संग बर्थडे पार्टी में दिखे शाहरुख खान, 'आरी-आरी' पर रणवीर ने जमाया रंग
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 12 Live Updates: दूसरे मंडे भी 'धुरंधर 2' करेगी तगड़ा कलेक्शन, 4.30 बजे तक 8 करोड़ के पार हुई कमाई
दूसरे मंडे भी 'धुरंधर 2' करेगी तगड़ा कलेक्शन, 4.30 बजे तक 8 करोड़ के पार हुई कमाई
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
क्रिकेट
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
टेलीविजन
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
ट्रेंडिंग
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
हेल्थ
Blood Clots In Legs Causes: पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget