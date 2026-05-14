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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCannes 2026: प्रिंसेस अवतार में आलिया भट्ट ने लूटी ली महफिल, रेड कार्पेट पर गाउन में बिखेरा जलवा, देखें फोटोज

Cannes 2026: प्रिंसेस अवतार में आलिया भट्ट ने लूटी ली महफिल, रेड कार्पेट पर गाउन में बिखेरा जलवा, देखें फोटोज

Cannes 2026: फ्रांस में चल रहे कान्स फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का ग्लैमरस अंदाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. दूसरी बार रेड कार्पेट पर उतरीं आलिया ने प्रिंसेस लुक में सबका ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 May 2026 08:08 AM (IST)
Cannes 2026: फ्रांस में चल रहे कान्स फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का ग्लैमरस अंदाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. दूसरी बार रेड कार्पेट पर उतरीं आलिया ने प्रिंसेस लुक में सबका ध्यान खींच लिया.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नया लुक सामने आ गया है. इस बार उन्होंने लाइट ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहना, जिसमें उनका अंदाज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहा. सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और एलिगेंट स्टाइलिंग के साथ आलिया ने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. फैंस भी उनके इस रॉयल अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर दूसरी बार उतरीं और इस बार भी उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया.
आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर दूसरी बार उतरीं और इस बार भी उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया.
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आलिया एक बार फिर अपने एलिगेंट लुक और स्टाइलिश प्रेजेंस को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
आलिया एक बार फिर अपने एलिगेंट लुक और स्टाइलिश प्रेजेंस को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 14 May 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Cannes 2026

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