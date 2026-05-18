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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1800 करोड़ कमाने के बाद भी मात खा गई 'धुरंधर 2'! नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का ये रिकॉर्ड

1800 करोड़ कमाने के बाद भी मात खा गई 'धुरंधर 2'! नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का ये रिकॉर्ड

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए लेकिन क्या आप जानते हैं ये अपनी ही फिल्म 'धुरंधर' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई? चलिए बताते हैं आखिर वो कौन सा रिकॉर्ड है.

By : राहुल यादव | Updated at : 18 May 2026 07:35 PM (IST)
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रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की रिलीज को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी टिकी हुई है लेकिन ये सिर्फ हिंदी में ही कमाई कर रही है. मूवी के अन्य भाषाओं में ना के बराबर शोज मिल रहे हैं. वहीं, हिंदी में भी इसके शोज बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. आदित्य धर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े लेकिन एक मामले में 'धुरंधर' से पीछे रह गई. चलिए बताते हैं उस रिकॉर्ड के बारे में.

'धुरंधर 2' नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का रिकॉर्ड

'धुरंधर 2' अपनी ही फिल्म 'धुरंधर' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. ये मामला कोई बॉक्स ऑफिस पर कमाई का नहीं बल्कि रन टाइम का है. दरअसल, आदित्य धर की फिल्म के पहले पार्ट ने थिएटर में 70 दिनों तक कब्जा किया था लेकिन इसका सीक्वल इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया. फिल्म 60 दिनों में ही धराशायी होती नजर आ रही है. 

यह भी पढ़ें: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम

'धुरंधर 2' को कितने मिल रहे शोज?

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म 'धुरंधर 2' को ज्यादा शोज नहीं मिल रहे हैं. 60वें दिन इसे 436 शोज मिले थे जबकि 61वें दिन ये घटकर 301 शोज ही रह गए. फिल्म की कमाई भी पिछले दिनों मुकाबले काफी गिरी है. फिल्म ने शाम 7 बजे तक महज 10 लाख का बिजनेस किया है. वहीं, अन्य भाषाओं में भी खास कलेक्शन नहीं कर रही है.

 
 
 
 
 
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'धुरंधर 2' का इंडिया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बहरहाल, अगर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के इंडिया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए. इतना ही नहीं, ये इस साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल सीक्वल भी साबित हुई. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1,146.08 करोड़ हो चुका है. जबकि इसका वर्ल्डवाइड बिजनेस 1,798.19 करोड़ हो चुका है. फिल्म ने ओवरसीज में 426.67 करोड़ की कमाई की है.

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई गिरावट

'धुरंधर 2' के बारे में

इसके साथ ही 'धुरंधर 2' के बारे में बात की जाए तो ये पिछले साल दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जिसने सैकनिल्क के अनुसार, इंडिया में 840.2 करोड़ (नेट कलेक्शन), ओवरसीज 299.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1307.35 करोड़ की कमाई की थी. 'धुरंधर 2' में हमजा अली मजारी की कहानी को दिखाया गया है, जिसे रणवीर सिंह ने प्ले किया है. इसमें सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अन्य कलाकार भी अहम रोल में थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 May 2026 07:35 PM (IST)
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