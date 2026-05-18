बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सिस्टम' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में उनका किरदार और कहानी बहुत दमदार होने वाला हैं, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा. इसी बीच सोनाक्षी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म में अपने किरदार और पिता-एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में खुलकर बात की.

नेहा के किरदार से जुड़ी हुई हैं सोनाक्षी

सोनाक्षी सिन्हा ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में अपने फिल्म और किरदार के बारे में कहा, 'ये असली घटनाओं पर बनाई गई है और आपको कई जगह सोचने पर मजबूर कर देगी. जो फिल्म सोचने पर मजबूर कर दे, वही एक अच्छी फिल्म होती है. मैं अपने किरदार 'नेहा' से बहुत जुड़ाव महसूस करती हूं. नेहा में बहुत कमियां है. वो गलती करती है और अपने मुश्किलों से लड़ती है. यही बातें मुझे खुद से जुड़ा हुआ बनाती हैं.

करियर में पिता ने नहीं कोई मदद

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में नेहा एक वकील परिवार से है. उनके पिता भी डिफेंस वकील है, लेकिन वो नेहा को अपने बिजनेस में शामिल नहीं करते हैं और खुद को साबित करने के लिए कहते हैं. तब नेहा अपने पिता से कहती है, 'ये कैसा रिवर्स नेपोटिज्म है?' ये बात भी मेरी जिंदगी से मिलती है क्योंकि मेरे पापा शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा कहते थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को साबित करना जरूरी है. आप कौन हैं या किस परिवार से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है. मेहनत करने के बाद ही इंसान को वो सब हासिल होता है, जिसका वो हकदार हैं.'

ये भी पढ़ें: 'करुप्पू' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 दिन में बनाए चार रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

पहली फिल्म से बनाई पहचान

बता दें कि साल 2010 में सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत की थी और उनकी पहली फिल्म 'दबंग' थी, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था. इस फिल्म के बाद उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की और राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और हॉलीडे जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया. इसके अलावा वो दहाड़ और हीरामंडी जैसे वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं.

कब रिलीज होगी सिस्टम?

वहीं बात करें उनकी फिल्म 'सिस्टम' की, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 22 मई से स्ट्रीम होने वाली है. ये एक लीगल ड्रामा है, जिसे अश्विनी अय्यर ने डायरेक्ट किया हैं. फिल्म में सोनाक्षी के साथ ज्योतिका भी लीड रोल में दिखाई देंगी, जिससे ये कहानी बहुत ही दमदार साबित होने वाली है.

ये भी पढ़ें: हंसा-हंसाकर किया लोटपोट, 60 लाख के बजट में बनी इस फिल्म में नहीं था कोई सुपरस्टार हीरो, बॉक्स ऑफिस पर आई थी सुनामी