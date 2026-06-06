BCCI ने इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव शामिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. भारतीय टीम इंग्लैंड में 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है. आईपीएल 2026 में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. वहीं तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी 16 सदस्यीय टीम में जगह मिली है.

भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव टी20 टीम से बाहर कर दिए गए हैं. वहीं रिंकू सिंह को भी टीम में जगह नहीं मिली है. जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड के अलावा इंग्लैंड टी20 सीरीज में भी रेस्ट दिया गया है. बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया है.

भारत के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टी20 सीरीजी की शुरुआत 1 जुलाई से होगी. पहला टी20 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट, 4 जुलाई को दूसरा टी20 मैनचेस्टर, 7 जुलाई को तीसरा टी20 ट्रेंट ब्रिज, 9 जुलाई को चौथा टी20 ब्रिस्टल और पांचवां टी20 11 जुलाई को साउथैम्पटन में खेला जाएगा.

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.

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