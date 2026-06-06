BCCI ने इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव शामिल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI ने इंग्लैंड से टी20 सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव शामिल

BCCI ने इंग्लैंड से टी20 सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव शामिल

इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए BCCI ने टीम इंडिया का एलान कर दिया है. कुल 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 06 Jun 2026 05:29 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. भारतीय टीम इंग्लैंड में 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है. आईपीएल 2026 में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. वहीं तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी 16 सदस्यीय टीम में जगह मिली है. 

भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव टी20 टीम से बाहर कर दिए गए हैं. वहीं रिंकू सिंह को भी टीम में जगह नहीं मिली है. जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड के अलावा इंग्लैंड टी20 सीरीज में भी रेस्ट दिया गया है. बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया है. 

भारत के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल 

टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टी20 सीरीजी की शुरुआत 1 जुलाई से होगी. पहला टी20 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट, 4 जुलाई को दूसरा टी20 मैनचेस्टर, 7 जुलाई को तीसरा टी20 ट्रेंट ब्रिज, 9 जुलाई को चौथा टी20 ब्रिस्टल और पांचवां टी20 11 जुलाई को साउथैम्पटन में खेला जाएगा. 

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.  

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 06 Jun 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
India Vs England SHREYAS IYER IND VS ENG Vaibhav Suryavanshi Prince Yadav
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