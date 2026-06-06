माधुरी दीक्षित ने समाज को दिखाया आईना, पितृसत्तात्मक सोच पर किया वार, जानें क्या बोलीं एक्ट्रेस

माधुरी दीक्षित लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्क्रीन पर धमाल मचाती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें वो तृप्ति डिमरी के साथ लीड रोल में हैं. दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. इसी बीच अब अभिनेत्री ने समाज की सोच पर वार किया और पितृसत्तात्मक सोच पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों को लेकर आज भी अलग नजरिया अपनाया जाता है.

समाज की सोच पर क्या बोलीं माधुरी दीक्षित?

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेटफ्लिक्स पर अपनी हालिया रिलीज ड्रामा क्राइम कॉमेडी फिल्म 'मां बहन' को लेकर एक्साइटेड हैं. प्रमोशन में व्यस्त एक्ट्रेस ने समाज में महिलाओं और पुरुषों के प्रति अलग-अलग नजरिए की बात करते हुए पितृसत्तात्मक सोच पर सवाल उठाया है. माधुरी ने कहा कि प्यार और रिश्तों के मामलों में समाज आज भी दोहरे मानदंड अपनाता है.

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महिलाओं को ज्यादा जज किया जाता है

माधुरी दीक्षित ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'ये एक पितृसत्तात्मक समाज है. शुरू से ही ऐसा होता आया है. अगर कोई पुरुष गर्लफ्रेंड बनाता है तो उसे ‘कैसानोवा’ या रोमियो कहा जाता है. लेकिन अगर कोई महिला वैसा ही करती है तो उसे बुरा-भला कहा जाता है और नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है.

पुरानी सोच को चुनौती देती है फिल्म

एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी फिल्म ‘मां बहन’ इन्हीं पुरानी परंपराओं और नियमों को चुनौती देती है. फिल्म में दिखाए गए किरदार कमियों से भरे, उलझे हुए और बिल्कुल असल जिंदगी जैसे हैं.

महिलाओं को मजबूत रूप में दिखाया गया

फिल्म में महिलाओं को मजबूत और पारंपरिक नियमों को तोड़ने वाला किरदार दिया गया है. उन्होंने जोर दिया कि हर महिला सम्मान और गरिमा के साथ जीने की हकदार है.

माधुरी ने बताया, 'इस फिल्म में हमने समाज द्वारा बनाए गए हर नियम को तोड़ा है और हमें इसमें मजा भी आया. किरदार बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन बेहद असली हैं. आप खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे.'

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क्या है फिल्म की कहानी?

‘मां बहन’ का डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने किया है. इसमें माधुरी दीक्षित रेखा नाम की मां का किरदार निभा रही हैं. कहानी रेखा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पहले से कई मुश्किलों से जूझ रही होती है. अचानक उसके किचन में एक लाश मिल जाती है. अपनी दो बेटियों जिम्मेदार जया और बेबाक सुष्मा के साथ वो इस मुसीबत से निपटने के लिए तेजी से सोचती है, झूठ बोलती है और पड़ोसियों से सच छुपाती है.

फिल्म में नजर आए ये सितारे

फिल्म में माधुरी के साथ तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा, रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज भी महत्वपूर्ण किरदारों में हैं. ये फिल्म फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.