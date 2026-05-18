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Dhurandhar 2 BO Live: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई गिरावट

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 61 Live: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं 61वें दिन फिल्म का कितना कलेक्शन हुआ है.

By : राहुल यादव | Updated at : 18 May 2026 06:31 PM (IST)
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आदित्य धर की हिट फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' के सीक्वल का जलवा 60 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म की कमाई लाखों में पहुंच गई है और लगातार इसमें गिरावट भी दर्ज की जा रही है. 9वें वीकेंड में मूवी की कमाई में उछाल देखने के लिए मिली थी लेकिन अब वीकडेज शुरू होते ही एक बार फिर से इसके बिजनेस में गिरावट आई है. चलिए बताते हैं फिल्म 61वें दिन कितनी कमाई कर रही है.

'धुरंधर 2' की 61वें दिन की कमाई

- रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' 61वें दिन यानी कि 9वें सोमवार को 9 लाख का कलेक्शन कर चुकी है.

- 9वें वीकेंड की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 58वें दिन 26 लाख, 59वें दिन 53 लाख और 60वें दिन 63 लाख का कलेक्शन किया था.

- 'धुरंधर 2' का इंडिया नेट कलेक्शन 1,146.07 करोड़ हो चुका है. फिल्म केवल हिंदी भाषा में ही कमाई कर रही है.

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'धुरंधर 2' का डे वाइज कलेक्शन

अगर फिल्म 'धुरंधर 2' के डे वाइज कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 102.55 नेट कलेक्शन के साथ खाता खोला था. 
फर्स्ट वीक- 674.17 करोड़
दूसरे वीक- 263.65 करोड़
तीसरे वीक- 110.60 करोड़
चौथे वीक- 54.70 करोड़
पांचवे वीक- 19.52 करोड़
छठे वीक- 12.45 करोड़
सातवें वीक- 5.58 करोड़
आठवें वीक- 3.89 करोड़

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'धुरंधर 2' नहीं तोड़ पाई 'धुरंधर' का रिकॉर्ड 

गौरतलब है कि आदित्य धर अपनी ही फिल्म 'धुरंधर' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं. सैकनिल्क के अनुसार, उनकी फिल्म 'धुरंधर' 70 दिनों तक चली थी और हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी कमाई की थी लेकिन, 'धुरंधर 2' 61 दिनों में ही धराशायी होती नजर आ रही है. फिल्म केवल हिंदी में ही कमाई कर रही है, वो भी लाखों में हैं, जिसके लिए केवल 281 शोज मिले हैं. हर दिन ये घटते जा रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 May 2026 06:31 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
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