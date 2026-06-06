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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी आंखों में आंसू आ गए...', जब नाना पाटेकर ने अजय देवगन की एक्ट्रेस को मारा था जोरदार थप्पड़, बोलीं- 'मैंने भी मारा'

'मेरी आंखों में आंसू आ गए...', जब नाना पाटेकर ने अजय देवगन की एक्ट्रेस को मारा था जोरदार थप्पड़, बोलीं- 'मैंने भी मारा'

Nana Patekar Slapped Madhoo: फिल्म 'फूल और कांटे' फेम एक्ट्रेस मधु ने नाना पाटेकर को लेकर किस्सा साझा किया है उन्हें शूटिंग के दौरान एक्टर ने जोरदार थप्पड़ मार दिया था. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

By : राहुल यादव | Updated at : 06 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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80-90s के दिनों में नाना पाटेकर ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. वो आज भी किसी ना किसी फिल्म में नजर आ ही जाते हैं. हालिया रिलीज 'संकल्प' में भी उन्हें काफी तारीफें मिली. गुजरे जमाने में एक्टर ने जो एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की थी वो आज भी कई बार चर्चा में आ जाती है. ऐसे में अब अजय देवगन की फिल्म 'फूट और कांटे' से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मधु ने नाना के साथ काम करने का सालों पुराना एक्सपीरियंस साझा किया और एक किस्सा बताया जब एक्टर ने इन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था.

दरअसल, मधु ने साल 1997 में नाना पाटेकर के साथ फिल्म 'यशवंत' में काम किया था. इसमें वो उनकी वाइफ के रोल में दिखी थीं. फिल्म का निर्देशन अनिल मट्टो ने किया था. ऐसे में इसी फिल्म के एक सीन को लेकर मधु ने किस्सा शेयर किया, जिसमें एक्टर को उन्हें थप्पड़ मारना था.

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नाना पाटेकर ने जोर से जड़ा थप्पड़- मधु

मधु ने हिंदी रश से बात करते हुए फिल्म के उस सीन से जुड़े किस्से के बारे में बताया और कहा, 'नाना पाटेकर के साथ मैं एक मैथेड एक्टर बन गई थी. फिल्म में एक सीन था, जिसमें मुझे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना था और उन्होंने (नाना पाटेकर) ने मुझे वो इस्तेमाल ही नहीं करने दिया. वो ऐसे थे कि फील करना. आंखों में नेचुरल आंसू होने चाहिए. लेकिन मैं ये नहीं कर पाई. फिर उन्होंने क्या कि मुझे सच में थप्पड़ मार दिया और बहुत जोर का मारा था. इसके बाद मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए थे.'

मेरी आंखों में आंसू आ गए...', जब नाना पाटेकर ने अजय देवगन की एक्ट्रेस को मारा था जोरदार थप्पड़, बोलीं- 'मैंने भी मारा

मधु ने भी नाना पाटेकर को मारा थप्पड़

मधु आगे बताती हैं, 'मैं उन पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि हमने रिहर्सल की थी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. उनके अचानक थप्पड़ ने मुझे चौंका दिया था. मैं इतनी गुस्सैल हूं कि मैंने भी उन्हें थप्पड़ मार दिया था. उन्होंने मुझे मारा तो मुझे उन्हें रिएक्शन में वापस मारना था.'

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नाना पाटेकर ने की मधु के साथ बदतमीजी?

मधु बताती हैं, 'फिल्म के डायरेक्टर अनिल ने यशवंत में इस सीन को फिल्माने में पूरा एक दिन ले लिया था लेकिन हमने सब कुछ आधे दिन में ही निपटा दिया था. मैं नाना के साथ रहकर मैथेड एक्टर बन गई थी.'

इसके साथ ही मधु से इसी बातचीत में नाना पाटेकर के व्यवहार को लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, 'नाना पाटेकर ने मेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं की. वो केवल तभी नाराजगी दिखाते थे जब वो चाहते थे कि मैं अपनी एक्टिंग में सुधार करूं. मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती थी और शॉट के बाद किरदार से बाहर आ जाती थी तो वो नाराज हो जाते थे. मैं ऐसी एक्ट्रेस थी जो तुरंत अभिनय में ढल जाती थी लेकिन नानाजी इसके खिलाफ थे. उनका मानना था कि जो किरदार आप निभा रहे हैं उसे जीकर भी निभाना चाहिए.'

मेरी आंखों में आंसू आ गए...', जब नाना पाटेकर ने अजय देवगन की एक्ट्रेस को मारा था जोरदार थप्पड़, बोलीं- 'मैंने भी मारा

मधु शाह का वर्कफ्रंट

बहरहाल, अगर मधु शाह के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'फूल और कांटे' से डेब्यू किया था और इंडस्ट्री में रातों रात चमक उठी थीं. एक्ट्रेस ने हिंदी समेत साउथ की अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन करीब 80 फिल्में करने के बाद वो स्क्रीन से दूर हो गई थीं. हालांकि, एक्ट्रेस ने साल 2023 में कमबैक किया था. वो सामंथा की फिल्म 'शांकुतलम' में नजर आई थीं. लेकिन इसके पहले वो कंगना रनौत की फिल्म 'थलाइवी' (2021) में काम कर चुकी थीं. फिलहाल, अब वो मनोज बाजपेयी की 'गर्वनर' को लेकर चर्चा में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 06 Jun 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Nana Patekar Actress Madhoo
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