बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर का निधन हो गया है. एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे. धर्मेंद्र के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है. फैंस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके फेवरेट एक्टर अब उनके बीच नहीं रहे हैं. 89 साल के धर्मेंद्र अभी भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म अब अगले महीने रिलीज होने वाली है. धर्मेंद्र कई दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे और उन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई है.

कितनी है नेटवर्थ

धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर पहचान बनाई. उनकी फिल्में बहुत पसंद की गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र 450 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी. वो अपने फार्महाउस में रहते थे. जहां से फोटोज और वीडियो वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे.

ऐसा था फार्महाउस

धर्मेंद्र का फार्महाउस बहुत शानदार था. वो खंडाला के लोनावाला में उनका आलीशान 100 एकड़ में बना हुआ है. इस फार्महाउस में सारी सुविधाएं हैं. वहां पर धर्मेंद्र खेती भी करते थे. जिसकी झलक वो फैंस को दिखाते रहते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र के आलीशान फार्महाउस की कीमत करीब 120 करोड़ बताई जाती है. धर्मेंद्र के बेटे बॉबी ने एक बार बताया था कि धर्मेंद्र फार्महाउस पर अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते थे. बॉबी ने कहा था- 'लोगों को लगता है कि मेरे पापा फार्महाउस पर अकेले रहते हैं. ऐसा नहीं है. मेरी मां भी उनके साथ रहती हैं. वो दोनों खंडाला में रहते हैं. मां और पापा साथ हैं. मेरे मां और पापा को फार्महाउस पर रहना पसंद है. वो अब बूढ़े हो गए हैं. फार्महाउस में वो कम्फर्ट फील करते हैं. वहां मौसम-खाना अच्छा है.'

लग्जीरियस गाड़ियों के थे शौकीन

धर्मेंद्र के पास कई लग्जीरियस गाड़ियां भी हैं. उनके कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज S-Class, मर्सिडीज बेंज SL500 और लैंड रोवर रेंज रोवर जैसे महंगी कारें हैं. मगर उनकी फेवरेट कार 65 साल पुरानी फिएट थी.

