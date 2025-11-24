बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को आखिरी सांस ली है. धर्मेंद्र के निधन के बाद से पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. हाल ही में सांस लेने में तकलीफ के कारण 12 दिन अस्पताल में रहने के बाद दिग्गज अभिनेता अस्ताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे थे. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस अगले महीने रिलीज होने वाली है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का नाम इक्कीस है. खास बात ये है कि एक्टर की आखिरी फिल्म इक्कीस से भी उनका फर्स्ट लुक सोमवार को ही जारी किया गया था. एक्टर की आखिरी फिल्म को पोस्ट को देख फैंस की आंखें नम हो गई हैं.

इक्कीस से धर्मेंद्र का फर्स्ट लुक पोस्ट देख फैंस हुए भावुक

निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर 'शोले' अभिनेता का नया पोस्टर साझा किया और कैप्शन में लिखा, "पिता बेटों का पालन-पोषण करते हैं. महापुरुष राष्ट्र का निर्माण करते हैं. धर्मेंद्र जी, एक 21 वर्षीय अमर सैनिक के पिता के रूप में एक भावनात्मक शक्ति हैं, एक कालातीत किंवदंती हमें दूसरे की कहानी सुनाती है. 25 दिसंबर 2025 को दुनिया भर में.

इस लेटेस्ट पोस्ट में, धर्मेंद्र ने अपनी आवाज़ दी है, जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, अरुण खेत्रपाल के पिता अपने दिवंगत बेटे की बहादुरी को याद करते हैं. अभिनेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "यह मेरा बड़ा बेटा, अरुण, यह हमेशा इसी का ही रहेगा."

बता दें कि फिल्म में, अगस्त्य नंदा ने सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जिन्हें 1971 के भारत-पाक युद्ध में उनकी असाधारण बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म उनके फैंस के लिए बहुत खास होने वाली है. वो आखिरी बार अपने फेवरेट सितारे को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे.

