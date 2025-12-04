धर्मेंद्र बॉलीवुड के दमदार एक्टर्स में से एक थे ये बात तो सभी जानते हैं लेकिन उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है. अपने जीवन के आखिरी दिनों में दिवगंत अभिनेता ने कई कविताएं लिखीं जिन्हें अब एक्टर की फैमिली पब्लिश करवाने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि धर्मेंद्र की कविताओं को पब्लिश करने के राइट्स सनी देओल के पास है या उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के पास हैं.

अपने जीवन के आखिरी दिनों में धर्मेंद्र ने अपनी लिखने की कला को पहचाना. उन्होंने अपनी शब्दों की बखूबी पेपर पर लिखा और कई बार तो अपने इमोशंस फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए. अब उनकी कविताओं के इन कलेक्शन को पब्लिश किया जाएगा. इस खबर के सामने आने के बाद सभी के बीच इसी बात का कन्फ्यूजन है कि इस प्रॉजेक्ट को सनी देओल पूरा करेंगे या हेमा मालिनी?

लता मंगेशकर को भी पसंद थी धर्मेंद्र की कविताएं

बॉलीवुड हंगामा संग अपनी खास बातचीत में दिवगंत एक्टर ने इस बात का जिक्र किया था कि कविताएं लिखना उनके लिए हॉबी बन चुकी है. वो अपने इमोशंस और अपनी इमेजिनेशन को कागजों पर लिखते गए और धीरे–धीरे ये उनका जुनून और नशा बनती चली गई. यहां तक कि लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को भी धर्मेंद्र की कविताएं पसंद थीं.





धर्मेंद्र की कविताओं के राइट्स किसके पास हैं?

जब धर्मेंद्र जिंदा थे तब उस वक्त उन्होंने अपनी कला का फैमिली के सामने प्रदर्शन भी किया था. उस समय उनके बच्चों ने उन्हें सलाह दी कि एक्टर अपनी इन कविताओं को पब्लिश करें. लेकिन हर बार धर्मेंद्र ने अपने बच्चों से यही कहा कि अभी भी कई लाइंस ऐसी हैं जिन्हें वो अपनी रचना में जोड़ना चाहते है. अब अभिनेता के निधन के बाद उनकी फैमिली इस कविताओं के कलेक्शन को पब्लिश करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक देओल फैमिली समेत हेमा मालिनी दोनों के पास ही धर्मेंद्र की इन रचनाओं को पब्लिश करने का राइट है.