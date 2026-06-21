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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो

'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो

'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के लिए शाहरुख खान ने मदद की थी. अब डायरेक्टर ने रिएक्ट किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की जमकर बारिश की. फिल्म 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. इस फिल्म के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी मदद की थी.

दरअसल, फिल्म के लिए शाहरुख के रेड चिलीज को कलर ग्रेडिंग के लिए हायर किया था. जब काम शुरू हुआ था तब उसका बजट 12 लाख था लेकिन आगे शूट होते तक बजट 42 लाख हो गया था. फिल्म डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने बताया था कि उस वक्त शाहरुख खान ने उनका बिल माफ कर दिया था. जैसे ही प्रवीण तरडे ने ये खुलासा किया, उसके बाद उन्हें मिक्स रिसपॉन्स मिला. कुछ लोगों ने ट्रोलिंग भी की. अब प्रवीण तरडे ने रिएक्ट किया है.

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प्रवीण तरडे ने किया रिएक्ट
प्रणीण तरडे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने शाहरुख खान के फिल्म को दिए सपोर्ट को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं पिछले कुछ समय से पूरे महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहा था. लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया. लेकिन जिस मोमेंट मैंने बॉलीवुड स्टार का मेंशन किया, तभी से सभी इसके बारे में लिखने लगे. कुछ लोगों ने फिल्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए. तो अब इसे रोकने के लिए इंडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं. ये फिल्म बिना किसी बड़ नाम के ही बहुत आगे आ गई है. क्योंकि इसके पीछे की कोशिश ईमानदार थी. आप सभी का धन्यावाद.'

आगे उन्होंने कहा, 'चाहे फिल्म का कैरेक्टर हो या फिर शाहरुख खान, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर किसी ने आपकी मदद की है तो आपको ओपनली इसे स्वीकार करना चाहिए और तारीफ करना चाहिए.'

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उन्होंने मराठी राइटर विंदा करंदीकर की एक कविता की लाइन लिखी- किसी का हक न देने से आपका कद नहीं बढ़ता है. जो डिजर्व करते हैं उन्हें  हमेशा क्रेडिट दें.

Published at : 21 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान Deool Band 2
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