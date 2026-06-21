'कॉकटेल 2' ने 2 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कमाल कर रही है. शाहिद कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में तीनों की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने 2 दिन में कितनी कमाई कर ली है.

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'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 16.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 10,245 शोज मिले. फिल्म को 26 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 29.75 करोड़ हो गया है. फिल्म ने ग्रॉस 35.70 करोड़ की कमाई की.

50 करोड़ क्लब में पहुंचीं 'कॉकटेल 2'

फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले 20.4 परसेंट की ग्रोथ देखने के मिली. पहले दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में दूसरे दिन 8 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दो दिन में ओवरसीज मार्केट में 15.25 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने टोटल 50.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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'ओ रोमियो' को पछाड़ा

'कॉकटेल 2' ने इस साल रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को दो दिन की कमाई में पीछे छोड़ दिया है. ओ रोमियो ने दो दिन में 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं कॉकटेल 2 ने दो दिन में 29.75 करोड़ की कमाई कर ली है.

इसी के साथ 'कॉकटेल 2' ने हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की कई फिल्मों को पछाड़ दिया है. वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' ने दूसरे दिन 7.75 करोड़ कमाए थे. वहीं 'भारत भाग्य विधाता' ने दूसरे दिन 1.45 करोड़ कमाए थे. 'मैं वापस आऊंगा' ने दूसरे दिन 1.85 करोड़ कमाए थे.