हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड

Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड

शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फैंस को फिल्म बहुत पसंद आ रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jun 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

'कॉकटेल 2' ने 2 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कमाल कर रही है. शाहिद कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में तीनों की केमिस्ट्री पसंद की जा रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने 2 दिन में कितनी कमाई कर ली है.

ये भी पढ़ें- 'वेलकम टू द जंगल' की स्टार कास्ट का दिखा स्वैग, अक्षय-दिशा पाटनी की केमिस्ट्री ने जीता दिल, देखिए फोटोज

'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 16.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 10,245 शोज मिले. फिल्म को 26 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 29.75 करोड़ हो गया है. फिल्म ने ग्रॉस 35.70 करोड़ की कमाई की.

50 करोड़ क्लब में पहुंचीं 'कॉकटेल 2'

फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले 20.4 परसेंट की ग्रोथ देखने के मिली. पहले दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में दूसरे दिन 8 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दो दिन में ओवरसीज मार्केट में 15.25 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने टोटल 50.95 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'

'ओ रोमियो' को पछाड़ा
'कॉकटेल 2' ने इस साल रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को दो दिन की कमाई में पीछे छोड़ दिया है. ओ रोमियो ने दो दिन में 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं कॉकटेल 2 ने दो दिन में 29.75 करोड़ की कमाई कर ली है.

इसी के साथ 'कॉकटेल 2' ने हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की कई फिल्मों को पछाड़ दिया है. वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' ने दूसरे दिन 7.75 करोड़ कमाए थे. वहीं 'भारत भाग्य विधाता' ने दूसरे दिन 1.45 करोड़ कमाए थे. 'मैं वापस आऊंगा' ने दूसरे दिन 1.85 करोड़ कमाए थे. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Box Office SHAHID KAPOOR Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Saturday BO: शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box office Day 2: 'कॉकटेल 2' ने शनिवार को भी पकड़ी रफ्तार, दो दिनों में कमा डाले 29 करोड़, 19% वसूल लिया बजट
'कॉकटेल 2' ने शनिवार को भी पकड़ी रफ्तार, दो दिनों में कमा डाले 29 करोड़, 19% वसूल लिया बजट
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection: 'कॉकटेल 2' कर रही धुआंधार कलेक्शन, दो दिन में तोड़े इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस: 'कॉकटेल 2' कर रही धुआंधार कलेक्शन, दो दिन में तोड़े इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में करवट लेगा मौसम! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें क्या है ताजा अपडेट?
यूपी में करवट लेगा मौसम! कई शहरों में हो सकती है बारिश, जानें क्या है ताजा अपडेट?
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क- वीडियो वायरल
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क
ब्यूटी
Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget