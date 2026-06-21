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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMaa Inti Bangaaram BO Day 2: समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए गर्दे, इन दो फिल्मों को पछाड़ा, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

Maa Inti Bangaaram BO Day 2: समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए गर्दे, इन दो फिल्मों को पछाड़ा, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

'मां इंटी बंगाराम' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. समांथा रुथ प्रभु की एक्टिंग ने फैंस को इंप्रेस किया. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jun 2026 08:06 AM (IST)
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'मां इंटी बंगाराम' में समांथा रुथ प्रभु लीड रोल निभा रही हैं. ये एक वुमेन लीड फिल्म है. इस फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है. इस एक्शन-कॉमेडी ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

'मां इंटी बंगाराम' ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2591 शोज मिले. फिल्म को 44.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने दूसरे दिन तमिल में 35 लाख कमाए. वहीं तेलुगू में फिल्म ने 7.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले दिन 5.35 करोड़ कमाए. फिल्म को पहले दिन 2600 शोज मिले और 31.9 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म ने टोटल 12.85 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म ने ग्रॉस 14.90 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 10.60 करोड़ कमाए. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 25.50 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने 'यशोदा' और 'गार्गी' को छोड़ा पीछे
फिल्म ने फीमेल लीड  'यशोदा' और 'गार्गी' को भी पछाड़ दिया है. यशोदा ने पहले दिन 3.06 करोड़ कमाए. दूसरे दिन 3.64 करोड़ कमाए थे. वहीं गार्गी की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 40 लाख और दूसरे दिन 62 लाख की कमाई की. फिल्म को नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है. वहीं राज निदिमोरु ने क्रिएट किया है. फिल्म को समांथा, राज और हिमांक रेड्डी ने प्रोड्यूस किया है.

फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा आगे भी मिलने की उम्मीदें हैं. फिल्म में समांथा रुथ प्रभु ने लीड रोल निभाया है. फिल्म में उन्हें एक्शन करते देखा गया है. 

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बता दें कि समांथा इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में खबरें आईं कि समांथा प्रेग्नेंट हैं. वो दिसंबर में बेबी को जन्म देने वाली हैं. शनिवार को उनकी कुछ फोटोज भी सामने आईं जिनमें उनका बेबी बंप भी नजर आया. एक्ट्रेस ने इसे लेकर ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है. समांथा ने 2025 में राज निदिमोरु संग शादी की.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
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