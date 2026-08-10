‘तुम हीरो जैसे नहीं दिखते’, गोविंदा ने सलमान खान को दी थी सलाह, बोले- एक्सरसाइज करो

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और गोविंदा ने फिल्म पार्टनर में एक साथ काम किया था. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा. वहीं हाल ही में गोविंदा फिल्म पार्टनर की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा याद किया. गोविंदा ने कहा की उस टाइम सलमान खान बहुत दुखी रहते थे, तो उन्होंने सलमान खान को सलाह दी थी.

गोविंदा ने सलमान खान को दी थी सलाह

ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, 'सलमान बहुत दुख में थे तकलीफ में थे और जब कोई इंसान खुद ही परेशान हो चाहे वो प्यार, उम्मीदों या अपेक्षाओं की वजह से हो तो इसका इलाज किसी और के पास नहीं होता. उनका चेहरा उतर गया था. तो ऐसा लगा कि मुझे उनसे कहना चाहिए, बैठेंगे साथ में. फिर मैनें कहा, सलमान बहुत बाहर देख लिया अब अपनी तरफ देखिए आप.

गोविंद ने कहा, 'मैं तो 114 किलो था, जब पॉलिटिक्स से बाहर निकला. मैने कहा जब तक मैं वेट रिड्यूस करूंगा, तब तक तो मैं कैरेक्टर ही हूं ना. मैं तो तभी भी वैसा ही किरदार निभाऊंगा जैसा मैं निभा रहा था पार्टनर में. मैं तो कॉमेडी कर रहा हूं.'

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गोविंद ने सलमान खान से कही ये बात

गोविंद ने बताया, 'मैंने सलमान से कहा से हीरो तो तू है, पर तू लगता नहीं हैं. दुखी लग रहा है, बीमार है. इससे बाहर निकल. फिर उन्होंने मुझसे पूछा, 'मुझे क्या करना चाहिए?' मैंने कहा, 'रोज दो-तीन घंटे एक्सरसाइज़ करो. धर्मेंद्र को देखो. धर्मेंद्र के बाद तुम ही ऐसे हीरो हो जिसे भगवान ने माता-पिता, भाई-बहन, अच्छा चेहरा और शानदार पर्सनैलिटी दी है. तुम ही ऐसे इंसान हो जो वैसा औरा बना सकते हो, जिसे देखकर लोग कहें, 'ये हीरो है.''

गोविंदा ने बताया कि सलमान ने उनकी सलाह मानी एक्टर ने कहा, 'उन्होंने ऐसा ही किया. मैंने उनसे कहा था, 'तुम 10 साल तक राज करोगे.' और उन्होंने सच में 10 साल तक राज किया.'

बता दें, साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म पार्टनर का डायरेक्श डेविड धवन ने किया था. फिल्म में सलमान खान और गोविंदा लीड रोल में नजर आए थे. दोनों की ऑनस्क्रीन प्रजेंस को लोगों ने खूब पसंद किया था. फिल्म के गाने 'डू यू वाना पार्टनर', 'सोनी दे नखरे' और 'यू आर माई लव' भी काफी पॉपुलर हुए.

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