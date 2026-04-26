हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने प्यार किया' में अमाल मलिक के रिप्लेसमेंट दावे पर डब्बू मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बताई सच्चाई

'मैंने प्यार किया' में अमाल मलिक के रिप्लेसमेंट दावे पर डब्बू मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बताई सच्चाई

म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक ने हाल ही में बेटे अमाल मलिक के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने 'मैंने प्यार किया' में रिप्लेसमेंट की बात कही थी. डब्बू मलिक ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में अमाल मलिक ने दावा किया था कि उनके पिता, म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' की शूटिंग की थी, लेकिन बिना उनकी जानकारी के उन्हें सलमान खान से रिप्लेस कर दिया गया था.अब इस बयान पर अब डब्बू मलिक ने रिएक्ट किया और बताया कि वो उस फिल्म में नहीं, बल्कि किसी दूसरी फिल्म पर काम कर रहे थे.

'मैंने प्यार किया' में नहीं रिप्लेस हुए डब्बू मलिक 
हाल ही में डब्बू मलिक ने Buzzzoka Prime को दिए एक इंटरव्यू में इस मामले पर सफाई दी. उन्होंने कहा, 'जिस फिल्म पर मैं काम कर रहा था उसका नाम 'सावन झूम उठा' था, 'मैंने प्यार किया' नहीं. वह फिल्म बाद में बंद हो गई. लगभग एक साल की मेहनत के बाद हमें पता चला कि वो फिल्म बन ही नहीं रही है. एक दिन मैं राजश्री के ऑफिस गया तो मैंने वहां 'मैंने प्यार किया' का बड़ा पोस्टर देखा, जिसमें नए हीरो-हीरोइन थे.'

ये भी पढ़ेंः 'माइकल' फिल्म के सपोर्ट में उतरीं फराह खान, बोलीं- जाफर जैक्सन को ऑस्कर दे दो

कुछ भ्रम हुआ है- डब्बू मलिक
इस बयान के जरिए डब्बू मलिक ने साफ किया कि उनका नाम जिस फिल्म से जोड़ा जा रहा था, वो वास्तव में कोई और प्रोजेक्ट था. डब्बू मलिक ने आगे बताया कि अमाल मलिक ने जिस घटना का जिक्र किया गया, उसमें कुछ भ्रम हुआ है. उन्होंने बताया कि जिस फिल्म पर वो काम कर रहे थे, वो 'सावन झूम उठा' थी, जिसे डब्बू मलिक खुद कंपोज कर रहे थे और यह प्रोजेक्ट राजश्री प्रोडक्शंस के तहत बन रहा था. हालांकि यह फिल्म बाद में बंद हो गई.

ये भी पढ़ेंः Wheel of Fortune Finale: 'इससे बड़ा मजाक क्या होगा?', फराह खान ने अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों पर ली चुटकी

दोनों प्रोजेक्ट अलग थे- डब्बू मलिक
डब्बू ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट अलग थे, लेकिन थीम और लव स्टोरी वाइब में कुछ सिमिलैरिटी थीं, जिसकी वजह से परिवार में कभी-कभी कन्फ्यूजन हो गया होगा. इसी कारण अमाल ने इसे ऐसे तरीके से बताया कि लगा जैसे उन्होंने 'मैंने प्यार किया' में काम किया हो. उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने बाद में 'मैंने प्यार किया' देखी, तो उन्हें उसमें 'सावन झूम उठा' जैसी कुछ सिमिलैरिटी लगीं, लेकिन दोनों फिल्में अलग थीं. डब्बू ने उम्मीद जताई कि इस सफाई के बाद इस पूरे मामले पर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daboo Malik (@daboomalik)

क्या कहा था अमाल मलिक ने? 
अमाल मलिक ने फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता डब्बू मलिक ने एक्टिंग की कोशिश भी की थी और उन्होंने फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ के शुरुआती दो शेड्यूल्स में बतौर हीरो शूटिंग की थी. अमाल के मुताबिक, सूरज बड़जात्या के पिता ने डब्बू से कहा था कि शूटिंग शुरू करें, क्योंकि कहानी अच्छी है और उन्हें काम के फ्लो में आना चाहिए.

उन्होंने आगे बताया कि एक बार डब्बू ने सलमान खान को राजश्री ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा और सिक्योरिटी से उनके बारे में पूछा. उन्हें बताया गया कि 'ये नई फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ के लीड हीरो हैं.' अमाल ने कहा कि उनके पिता को इसके बारे में कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी.'

ये भी पढ़ेंः क्यों फिल्मों में काम नहीं करते अमाल मलिक? बताई वजह, बोले- 'साथ देने वाला कोई नहीं'

'मैंने प्यार किया' के बारे में
'मैंने प्यार किया' (1989) एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था. इस फिल्म में सलमान खान ने बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी, वहीं भाग्यश्री की ये बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी. यह फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और इसी के साथ सलमान खान और भाग्यश्री को रातों-रात स्टारडम मिल गया.

और पढ़ें
Published at : 26 Apr 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Maine Pyar Kiya Amaal Mallik SALMAN KHAN Daboo Malik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैंने प्यार किया' में अमाल मलिक के रिप्लेसमेंट दावे पर डब्बू मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बताई सच्चाई
'मैंने प्यार किया' में अमाल मलिक के रिप्लेसमेंट दावे पर डब्बू मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बताई सच्चाई
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2 BO Live: 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' ने संडे को की धांसू शुरुआत, शाम 6.30 बजे तक की इतनी कमाई
लाइव: 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' ने संडे को की धांसू शुरुआत, शाम 6.30 बजे तक की इतनी कमाई
बॉलीवुड
'जेन जी बनने की जरूरत नहीं', जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के आगे पकड़े कान, रिश्ते को बताया था 'सिचुएशनशिप'
'जेन जी बनने की जरूरत नहीं', जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के आगे पकड़े कान, रिश्ते को बताया था 'सिचुएशनशिप'
बॉलीवुड
IPL 2026: पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची प्रीति जिंटा, टेका माथा
'पंजाब किंग्स' की शानदार जीत के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची प्रीति जिंटा, टेका माथा
Advertisement

वीडियोज

Vinfast VF MPV 7 India review: एक Sensible MPV | #vinfast #carreview #mpv #autolive
MG Majestor Review क्या ये SUV Indians का दिल जीत पाएगी ? #mgmajestor #suv #autolive
सोनम बाजवा को क्यों लगता है पैपराजी से डर?
‘Mirzapur’ से ‘Kaptaan’ तक: Anjumm Shharma ने शेयर किए दिलचस्प किस्से
Mann Ki Baat 26 April 2026 : मन की बात में PM Modi का बड़ा एलान: सौर-पवन ऊर्जा से बदलेगा भारत! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
बिहार
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले CSK के 6 बल्लेबाज, नंबर-1 ने लगाया 53 गेंद में अर्धशतक; देखें लिस्ट
IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले CSK के 6 बल्लेबाज, नंबर-1 ने लगाया 53 गेंद में अर्धशतक; देखें लिस्ट
टेलीविजन
कहकशा-रिदम या भगवान शिव से जुड़ा, जानें दिव्यांका त्रिपाठी क्या रखेंगी अपने बच्चे का नाम
कहकशा-रिदम या भगवान शिव से जुड़ा, जानें दिव्यांका त्रिपाठी क्या रखेंगी अपने बच्चे का नाम
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
विश्व
व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
ट्रेंडिंग
100 रुपये लेकर लंदन के मार्केट में निकली महिला, पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई, यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट
100 रुपये लेकर लंदन के मार्केट में निकली महिला, पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई, यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट
शिक्षा
NCERT Class 9 Books: NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget