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Wheel of Fortune Finale: 'इससे बड़ा मजाक क्या होगा?', फराह खान ने अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों पर ली चुटकी

अक्षय कुमार का रियलिटी गेम शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून ’ अब अपने फिनाले के करीब है. हाल ही में इसका प्रोमो सामने आया, जिनमें फराह खान अपने मजेदार अंदाज़ में अक्षय की टांग खींचती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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अक्षय कुमार के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को दर्शकों ने काफी पसंद किया. 65 एपिसोड्स के सफर के बाद यह रियलिटी गेम शो अब खत्म होने जा रहा है. वहीं हाल ही में शो का प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें उनकी पुरानी को-स्टार्स फराह खान, भूमि पेडनेकर और जैकलीन फर्नांडिस भी दिखाई देंगी. वहीं प्रोमो में अक्षय और फराह की मस्ती साफ नजर आ रही है.

व्हील ऑफ फॉर्च्यून का प्रोमो रिलीज
प्रोमो में फराह खान अक्षय को कूकर गिफ्ट करती नजर आती हैं. वह कहती हैं, 'मैं आपके लिए वही चीज लाई हूं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है,' और फिर खुलासा होता है कि कूकर में नोट भरे हैं. फराह मजाक-मजाक में कुछ नोट अक्षय के मुंह में भी डाल देती हैं.

फराह, अक्षय के शो में मौजूद कई स्पॉन्सर्स को लेकर उनकी खिंचाई करती दिखती हैं. इस पर अक्षय कहते हैं, 'प्लीज नजर मत लगाइए,' और मजाक में पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी फराह की यूट्यूब कमाई पर नजर डाली है. बता दें, फराह खान पहले भी बता चुकी हैं कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से उतनी कमाई की है, जितनी अपनी फिल्मों 'मैं हूं ना' से लेकर 'हैप्पी न्यू ईयर' तक से भी नहीं की.

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हंसते हुए अक्षय कुमार ने मजाक में कहा, 'मैं तो चाहता हूं आप और लोगों के घर जाओ, उनका खाना बनाओ, उनका खाना छीन लो, उनके कपड़े उतार लो.' अक्षय का यह मजाकिया कमेंट फराह के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने व्हील घुमाया और उन्हें न सिर्फ 15,000 रुपये मिले, बल्कि एक खास प्राइज जीतने का मौका भी मिला.

 
 
 
 
 
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फराह खान ने अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों पर कसा तंज
अक्षय कुमार की पैसों को लेकर मस्ती जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी जारी रही. जब फराह खान ने दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन डायरेक्ट किया, तो जैकलीन ने मजाक में कहा कि उन्हें अक्षय की आंखों में सिर्फ पैसे ही नजर आते हैं.

जब अक्षय कुमार की को-स्टार्स के साथ प्रैंक करने वाली आदत की बात छिड़ी, तो उन्होंने फराह खान से पूछा कि क्या उन्होंने कभी उनके साथ भी कोई प्रैंक किया है. इस पर फराह ने हंसते हुए जवाब दिया, 'तुमने मेरे साथ 'तीस मार खान' और 'जोकर' की हैं, इससे बड़ा प्रैंक क्या होगा?' इस पर अक्षय ने मजाक में कहा, 'ये प्रैंक मैंने किया या तुमने?'

बता दें, फराह की फिल्म 'तीस मार खान' और उनके पति शिरीष कुंदर की फिल्म 'जोकर', दोनों में अक्षय कुमार नजर आए थे और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स, दोनों ही मोर्चों पर सफल नहीं रहीं.

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फराह ने बताया कि उनकी जान-पहचान काफी पुरानी है. उन्होंने खुलासा किया कि अक्षय अपनी उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डांस क्लब में फराह का परफॉर्मेंस देखने आया करते थे. इसके बाद दोनों के बीच यह मजेदार बहस भी हुई कि सालों में किसकी लव लाइफ ज्यादा लंबी रही है.

बता दें, 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का फिनाले एपिसोड, सोमवार 27 अप्रैल को रात 9 बजे सोनी टीवी पर टेलिकास्ट होगा.

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Published at : 26 Apr 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
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