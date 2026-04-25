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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमौसमी चटर्जी की खूबसूरती देख दिल हार बैठेंगे आप, जवानी में दिखती थीं ऐसी, देखें ये 7 फोटोज

मौसमी चटर्जी की खूबसूरती देख दिल हार बैठेंगे आप, जवानी में दिखती थीं ऐसी, देखें ये 7 फोटोज

Moushumi Chatterjee Old Photos: मौसमी चटर्जी अपने जमाने में फिल्मों के साथ अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहीं. वो जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं. आइए उनके 72वें बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 10:29 PM (IST)
Moushumi Chatterjee Old Photos: मौसमी चटर्जी अपने जमाने में फिल्मों के साथ अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहीं. वो जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं. आइए उनके 72वें बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखें.

70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी 26 अप्रैल को अपना 72वां बर्थडे सेलिब्रेट मना रही हैं. वो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उन्होंने अपनी मासूमियत से लाखों दिलों पर राज किया है. आइए मौसमी चटर्जी के बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं, जिन्हें देखते ही आप अपना दिल हार बैठेंगे.

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दिग्गज अदाकार मौसमी चटर्जी ने बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. 70 और 80 के दशक में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है.
दिग्गज अदाकार मौसमी चटर्जी ने बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. 70 और 80 के दशक में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है.
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मौसमी चटर्जी ने अपना एक्टिंग डेब्यू 10 साल की उम्र में किया था. उन्होंने 1967 में बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' से इंडस्ट्री में एंट्री ली थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.
मौसमी चटर्जी ने अपना एक्टिंग डेब्यू 10 साल की उम्र में किया था. उन्होंने 1967 में बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' से इंडस्ट्री में एंट्री ली थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.
Published at : 25 Apr 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Moushumi Chatterjee Moushumi Chatterjee Birthday

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