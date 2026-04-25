मौसमी चटर्जी ने अपना एक्टिंग डेब्यू 10 साल की उम्र में किया था. उन्होंने 1967 में बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' से इंडस्ट्री में एंट्री ली थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.