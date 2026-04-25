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मौसमी चटर्जी की खूबसूरती देख दिल हार बैठेंगे आप, जवानी में दिखती थीं ऐसी, देखें ये 7 फोटोज
Moushumi Chatterjee Old Photos: मौसमी चटर्जी अपने जमाने में फिल्मों के साथ अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहीं. वो जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं. आइए उनके 72वें बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखें.
70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी 26 अप्रैल को अपना 72वां बर्थडे सेलिब्रेट मना रही हैं. वो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उन्होंने अपनी मासूमियत से लाखों दिलों पर राज किया है. आइए मौसमी चटर्जी के बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं, जिन्हें देखते ही आप अपना दिल हार बैठेंगे.
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Published at : 25 Apr 2026 10:29 PM (IST)
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