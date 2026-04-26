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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIPL 2026: पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची प्रीति जिंटा, टेका माथा

IPL 2026: पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची प्रीति जिंटा, टेका माथा

प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स ने आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर शानदार जीत हासिल की. टीम के मैच जीतने के बाद प्रीति हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंची,जिसकी वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 26 Apr 2026 05:16 PM (IST)
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प्रीति जिंटा की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी टीम ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की. अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रीति जिंटा भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचीं.

दरअसल, प्रीति जिंटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में माथा टेकती हुई नजर आईं. प्रीति का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इस दौरान एक्ट्रेस को पीच कलर के सूट में देखा गया.

प्रीति जिंटा की सादगी ने जीता दिल

उनका ये लुक बेशक सिंपल था लेकिन काफी एलिगेंट लग रहा था. एक्ट्रेस ने इस दौरान ज्यादा मेकअप नहीं किया था, ऐसे में उनकी नेचुरल ब्यूटी साफ देखने को मिली. साथ ही उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने दुपट्टे से मुंह ढंकती हुए देखा गया. मंदिर के अंदर प्रीति जिंटा को अपने दुपट्टे में प्रसाद लेती हुई नजर आईं.

 
 
 
 
 
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 पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद एक्ट्रेस का ये आध्यात्मिक अंदाज देख उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि टीम की जीत के बाद प्रीति मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करती हैं.

ये कहना गलत नहीं होगा कि मैच जीतने के बाद मंदिर जाना उनके लिए परंपरा बन चुकी है. आपको बता दें प्रीति पंजाब किंग्स की को-ओनर हैं. वो हमेशा अपनी टीम के साथ काफी मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं. जी हो या हार हर स्थिति में वो अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करती हैं. 

आपको बता दें पिछले काफी लंबे वक्त से प्रीति जिंटा बड़े से दूर हैं. लेकिन, अब वो फिल्म लाहौर 1947 के जरिए बड़े पर्दे पर कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस एक बार फिर से सनी देओल के संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 05:16 PM (IST)
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Preity Zinta IPL 2026 PUNJAB KINGS
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