व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
Washington Shooting: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित वॉशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान शनिवार रात अचानक फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई.
Washington Shooting: वॉशिंगटन के 'वॉशिंगटन हिल्टन' होटल में शनिवार की रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान बैंकट हॉल के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. घटना के करीब एक घंटे बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद 'ट्रुथ सोशल' पर हमलावर की गिरफ्तारी की पुष्टि की और सीसीटीवी फुटेज साझा किए.
हमले की पल-पल की जानकारी: कब क्या हुआ?
रात 8:35 बजे: पहली गोली की आवाज
पूर्वी समय (ET) के अनुसार, रात 8:35 बजे जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप अपना संबोधन शुरू करने वाले थे, बैंकट हॉल के भीतर कई गोलियों की आवाज सुनाई दी. हॉल में मौजूद मेहमानों को तुरंत जमीन पर झुकने और कवर लेने के लिए कहा गया.
राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों का रेस्क्यू
फायरिंग शुरू होते ही सीक्रेट सर्विस के मुस्तैद एजेंटों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप प्रशासन के अन्य प्रमुख सदस्यों को घेर लिया और उन्हें आपातकालीन स्थिति में कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला.
संदिग्ध हिरासत में
निकासी के कुछ ही देर बाद, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी कि हमलावर को निष्क्रिय कर दिया गया है और वह पुलिस की हिरासत में है.
रात 9:17 बजे: ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया
रात 9:17 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए बताया कि सीक्रेट सर्विस ने "तेजी और बहादुरी" से काम किया. उन्होंने पुष्टि की कि शूटर पकड़ा जा चुका है. इसके ठीक 20 मिनट बाद उन्होंने एक इमरजेंसी प्रेस ब्रीफिंग करने की घोषणा की.
राष्ट्रपति की इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस
आपातकालीन ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि शूटर कैलिफोर्निया का रहने वाला है और उसके पास कई हथियार थे. अंतरिम पुलिस प्रमुख जेफरी कैरोल ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि संदिग्ध के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू बरामद हुए हैं.
जांच और कानूनी कार्रवाई का दौर
राष्ट्रपति के बाद, एफबीआई (FBI) निदेशक कश पटेल ने कहा कि इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है. कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने स्पष्ट किया कि जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, संदिग्ध पर कड़ी धाराएं लगाई जाएंगी.
रात 11:12 बजे: संदिग्ध पर दर्ज हुए मुकदमे
रात 11:12 बजे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने संवाददाताओं को बताया कि संदिग्ध पर 'हिंसक अपराध के दौरान हथियार का इस्तेमाल' और 'एक संघीय अधिकारी पर खतरनाक हथियार से हमला' करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है.
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Source: IOCL