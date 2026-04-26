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हुमा-तमन्ना और तब्बू ने एयरपोर्ट पर बिखेरा ग्लैम, स्टाइलिश लुक में हुई स्पॉट, देखें फोटोज
Bollywood Celebs Airport Look: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, तब्बू और हुमा कुरैशी को आज एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान तीनों एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं.
हर रोज एयरपोर्ट पर कई सेलेब्स को स्पॉट किया जाता है. अब हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, तब्बू और हुमा कुरैशी को स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
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Published at : 26 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Tags :Huma Qureshi Tabu Tamannaah Bhatia
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