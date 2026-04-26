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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेन जी बनने की जरूरत नहीं', जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के आगे पकड़े कान, रिश्ते को बताया था 'सिचुएशनशिप'

'जेन जी बनने की जरूरत नहीं', जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के आगे पकड़े कान, रिश्ते को बताया था 'सिचुएशनशिप'

रकुल प्रीत सिंह ने जैकी भगनानी के हाल ही में दिए गए 'सिचुएशनशिप' वाले बयान पर मजाकिया अंदाज़ में रिएक्ट किया. इस पर जैकी उनके पास खड़े होकर कान पकड़ते हुए माफी मांगते दिखे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 06:10 PM (IST)
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बॉलीवुड कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने हाल ही में अपने रिश्ते और शादी के बाद के बॉन्ड पर खुलकर बात की. एक यूट्यूब इंटरव्यू में दोनों ने अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स को मजाकिया अंदाज में 'सिचुएशनशिप' बताया, जिससे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. अब इस वायरल 'सिचुएशनशिप' टैग पर रकुल प्रीत सिंह ने एक बार फिर मजाकिया अंदाज में रिएक्ट किया.

रकुल प्रीत ने 'सिचुएशनशिप' बयान पर किया रिएक्ट
रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मजेदार अंदाज में अपने पति जैकी भगनानी के साथ चल रही ‘सिचुएशनशिप’ वाली चर्चा पर रिएक्ट किया. वीडियो में रकुल कहती नजर आती हैं, 'कितनी बार बोला है इसे कि हम मिलेनियल्स हैं… जेन Z बनने की जरूरत नहीं है! मैंने कहा था ना?'

जेन जी बनने की जरूरत नहीं', जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के आगे पकड़े कान, रिश्ते को बताया था 'सिचुएशनशिप

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जैकी भगनानी ने पकड़े अपने कान
इस पर जैकी उनके पास खड़े होकर कान पकड़ते हुए माफी मांगते दिखे और मुस्कुराते हुए बोले, 'कर दिया ना तुमने?' रकुल ने जवाब दिया, 'मैंने ऐसा मतलब नहीं लिया था.' इस पर जैकी ने हंसते हुए कहा, 'मैंने उस तरह नहीं कहा था!'

जेन जी बनने की जरूरत नहीं', जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के आगे पकड़े कान, रिश्ते को बताया था 'सिचुएशनशिप

आखिर में रकुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मुझे पता है, लेकिन दुनिया को तो पता होना चाहिए! लेकिन ठीक है, जब लोग रुक ही नहीं रहे, तो हमने भी सोचा कि इस पर हंस लिया जाए.' कैप्शन में रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, 'हो गया आपका भी अब… इस पर हंसो और आगे बढ़ो.'

बता दें, रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर एक दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, 'हम आज इस बात पर खूब हंसे कि एक घंटे की बातचीत की एक लाइन अचानक कैसे हेडलाइन बन जाती है. यह मजेदार है… जब तक नहीं होता. कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है, बारीकियां मायने रखती हैं. बातचीत को सिर्फ क्लिकबेट में बदल देना सही नहीं है. शायद अब समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म्स भी अपनी बनाई गई नैरेटिव की जिम्मेदारी लें.'

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क्या था मामला?
इंटरव्यू के दौरान अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए जैकी भगनानी ने कहा था कि वह और रकुल प्रीत सिंह भले ही शादीशुदा हैं, लेकिन उनके रिश्ते में 'सिचुएशनशिप' जैसा फ्लेवर भी है. उन्होंने कहा, 'रकुल और मैं शादीशुदा हैं, लेकिन हम एक तरह से सिचुएशनशिप में हैं. हम एक-दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि हमारी शादी हुई है. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उससे हर चीज पर बात कर सकता हूं.'

बता दें, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने करीब तीन साल डेट करने के बाद 21 फरवरी 2024 को शादी की थी. 

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Published at : 26 Apr 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani
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