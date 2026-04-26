Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2 BO Live: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' के बीच कांटे का मुकाबले देखने के लिए मिल रहा है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही हैं. 38 दिन बाद भी आदित्य धर की फिल्म का जलवा कम नहीं हुआ है लेकिन अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी की फिल्म आते ही छा गई और वो इसकी कमाई में कहीं ना कहीं रोड़ा बन गई. लेकिन, वहीं रविवार को वीकेंड का फायदा दोनों ही फिल्मों को मिल रहा है. लेकिन इसमें किसी को कम तो किसी को ज्यादा मिल रहा है. चलिए बताते हैं अभी तक किसने कितनी कमाई कर ली है.

100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है 'भूत बंगला'

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड का अच्छा फायदा मिल रहा है. फिल्म ने शनिवार को शानदार कलेक्शन करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शनिवार को यानी कि 9वें दिन 10.75 करोड़ का कारोबार कर 100.90 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) कुल कमाई कर ली थी.

'भूत बंगला' की 10वें दिन की कमाई

- 'भूत बंगला' को वीकेंड पर रविवार का पूरा फायदा मिल रहा है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 2 बजे तक 2.28 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- जबकि इसे अभी तक 3496 शोज मिले हैं और इस पर 18 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी भूत बंगला (डे 10) 2.28 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 18% धुरंधर 2 (डे 39) 1.01 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 23%

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'धुरंधर 2' का 39वें दिन का हाल

इसके साथ ही अगर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के बारे में बात की जाए तो इसे भी रविवार का फायदा मिलता दिख रहा है.

- सैकनिल्क के अनुसार, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 39वें दिन 1.01 करोड़ का कलेक्शन अब तक कर लिया है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 23 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि इसे 1,167 शोज मिले हैं.

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'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड बिजनेस

बहरहाल, अगर 'भूत बंगला' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो अक्षय कुमार की फिल्म ने 161.60 करोड़ का दुनियाभर में बिजनेस महज 9 दिनों में ही कर लिया है. वहीं, 'धुरंधर 2' की वर्ल्डवाइड कमाई 1,772.88 करोड़ पहुंच गई है.