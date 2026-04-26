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बला की खूबसूरत है 'आवारापन 2' एक्ट्रेस, देखें दिशा पाटनी की 10 ग्लैमरस फोटोज
Disha Patani Photos: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी नजर आने वाली हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. जल्द ही वो फिल्म ‘आवारापन 2’ में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके किरदार को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. ऑन-स्क्रीन इमेज के साथ-साथ रियल लाइफ में भी दिशा काफी ग्लैमरस हैं. उनकी ये 10 ग्लैमरस तस्वीरें देख आप नजरे नहीं हटा पाएंगे.
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Published at : 26 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Tags :Disha Patani Awarapan 2
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