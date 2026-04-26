हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबला की खूबसूरत है 'आवारापन 2' एक्ट्रेस, देखें दिशा पाटनी की 10 ग्लैमरस फोटोज

बला की खूबसूरत है 'आवारापन 2' एक्ट्रेस, देखें दिशा पाटनी की 10 ग्लैमरस फोटोज

Disha Patani Photos: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी नजर आने वाली हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Disha Patani Photos: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी नजर आने वाली हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 ग्लैमरस तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. जल्द ही वो फिल्म ‘आवारापन 2’ में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके किरदार को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. ऑन-स्क्रीन इमेज के साथ-साथ रियल लाइफ में भी दिशा काफी ग्लैमरस हैं. उनकी ये 10 ग्लैमरस तस्वीरें देख आप नजरे नहीं हटा पाएंगे.

1/10
दिशा पाटनी बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. उन्होंने तेलुगु फिल्म 'लोफर' से अपने करियर की शुरुआत की.
दिशा पाटनी बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. उन्होंने तेलुगु फिल्म 'लोफर' से अपने करियर की शुरुआत की.
2/10
इसके बाद, उन्होंने 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में की है.
इसके बाद, उन्होंने 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में की है.
Published at : 26 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Disha Patani Awarapan 2

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
The Kerala Story 2 ott Release: 'द केरला स्टोरी 2' की ओटीटी रिलीज डेट बदली, अब इस दिन देख पाएंगे फिल्म
'द केरला स्टोरी 2' की ओटीटी रिलीज डेट बदली, अब इस दिन देख पाएंगे फिल्म
मनोरंजन
10 साल की उम्र में अक्षय कुमार संग काम करने के लिए भूमि पेडनेकर ने किया था मैनिफेस्ट, जानें मजेदार किस्सा
10 साल की उम्र में अक्षय कुमार संग काम करने के लिए भूमि ने किया था मैनिफेस्ट, जानें मजेदार किस
मनोरंजन
Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2 BO Live: 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' ने संडे को की धांसू शुरुआत, 2 बजे तक की इतनी कमाई
लाइव: 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' ने संडे को की धांसू शुरुआत, 2 बजे तक की इतनी कमाई
मनोरंजन
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
Advertisement

वीडियोज

White House Correspondents Fireing: Hilton Hotel में बाल-बाल बचे ट्रंप, हुआ हमला | Attack on Trump
Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
गंगा एक्सप्रेसवे: आर्थिक पुनर्जागरण की जीवंत रेखा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
इंडिया
कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स, वीडियो गेम डेवलपर... व्हाइट हाउस डिनर में ट्रंप को टारगेट करने वाला हमलावर कौन?
कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स, वीडियो गेम डेवलपर... व्हाइट हाउस डिनर में शूटिंग करने वाला हमलावर कौन?
आईपीएल 2026
Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
बॉलीवुड
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
हेल्थ
Summer Stomach Infection: क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget