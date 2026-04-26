'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?

बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के बयान पर सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) पर निशाना साधा है. रविवार (26 अप्रैल, 2026) को उन्होंने बयान दिया कि बृज भूषण शरण सिंह मुलायम सिंह यादव और अमित शाह (Amit Shah) के करीबी रहे हैं. अब सीएम योगी उनको भाव नहीं देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं तो ये गलत है.

पप्पू यादव ने कहा, "योगी जी गोरखपुर के दादा होंगे, नाना होंगे, लेकिन बृज भूषण शरण सिंह जी भी तो अपनी जगह के दादा हैं… योगी जी बीजेपी की कृपा पर हैं, बृज भूषण शरण सिंह से बीजेपी है. बीजेपी की कृपा पर बृज भूषण शरण सिंह नहीं हैं… तो अंतर है न? जब योगी कुछ नहीं थे तब से बृज भूषण शरण सिंह हैं."

Delhi: Reacting to a statement by former BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, Purnia MP Pappu Yadav, says, "Brij Bhushan Singh has at times been close to Mulayam Singh Yadav and also to Union Home Minister Amit Shah. Now, if Yogi Adityanath is not giving him importance or respect,… pic.twitter.com/rG3XBAF3eu — IANS (@ians_india) April 26, 2026

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पप्पू यादव के बयान से बढ़ सकता है सियासी पारा

सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उक्त बयान दिया है. उनके इस बयान से अब सियासी पार बढ़ सकता है. पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और वे इस तरह के बयान से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. अभी हाल ही में महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था.

बृज भूषण शरण सिंह ने हाल ही में क्या कहा है?

यूपी के कैसरगंज से सांसद रहे बृज भूषण शरण सिंह के हालिया बयान से सियासत तेज है. दरअसल बीते गुरुवार (23 अप्रैल) को बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच से कहा था, "अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं, तो बस एक बार कह दें कि हमारी जरूरत नहीं है. चाहे 2027 हो या 2029 का चुनाव, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं."



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