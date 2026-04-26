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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?

'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?

Pappu Yadav News: सांसद पप्पू यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की कृपा पर हैं, बृज भूषण शरण सिंह से बीजेपी है. बीजेपी की कृपा पर बृज भूषण शरण सिंह नहीं हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Apr 2026 04:05 PM (IST)
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बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के बयान पर सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) पर निशाना साधा है. रविवार (26 अप्रैल, 2026) को उन्होंने बयान दिया कि बृज भूषण शरण सिंह मुलायम सिंह यादव और अमित शाह (Amit Shah) के करीबी रहे हैं. अब सीएम योगी उनको भाव नहीं देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं तो ये गलत है. 

पप्पू यादव ने कहा, "योगी जी गोरखपुर के दादा होंगे, नाना होंगे, लेकिन बृज भूषण शरण सिंह जी भी तो अपनी जगह के दादा हैं… योगी जी बीजेपी की कृपा पर हैं, बृज भूषण शरण सिंह से बीजेपी है. बीजेपी की कृपा पर बृज भूषण शरण सिंह नहीं हैं… तो अंतर है न? जब योगी कुछ नहीं थे तब से बृज भूषण शरण सिंह हैं."

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पप्पू यादव के बयान से बढ़ सकता है सियासी पारा

सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उक्त बयान दिया है. उनके इस बयान से अब सियासी पार बढ़ सकता है. पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और वे इस तरह के बयान से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. अभी हाल ही में महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था.

बृज भूषण शरण सिंह ने हाल ही में क्या कहा है?

यूपी के कैसरगंज से सांसद रहे बृज भूषण शरण सिंह के हालिया बयान से सियासत तेज है. दरअसल बीते गुरुवार (23 अप्रैल) को बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच से कहा था, "अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं, तो बस एक बार कह दें कि हमारी जरूरत नहीं है. चाहे 2027 हो या 2029 का चुनाव, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Apr 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Brij Bhushan Sharan Singh Yogi Adityanath BIHAR NEWS
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