यूरोप के किसी भी देश या शहर की अगर बात करें तो महंगाई में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते दिखाई देते हैं. अब बात लंदन की ही ले लीजिए, जहां एक भारतीय महिला 100 रुपये लेकर निकली ये देखने के लिए कि वो लंदन के इस बाजार में भारतीय नोट से क्या क्या खरीद पाती है. लेकिन उसने जो अनुभव किया उसे देखकर आप यही कहेंगे कि भाई भारत जैसा कुछ नहीं. महिला इस 100 रुपये के नोट से पानी की एक बोतल तक नहीं खरीद पाई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

100 रुपये में पानी की बोतल तक नहीं खरीद पाई महिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लंदन में रहने वाली एक भारतीय महिला 100 रुपये का नोट लेकर बाजार जाती है और एक सुपरमार्केट में घुस जाती है ये देखने के लिए कि भारतीय 100 रुपये के नोट में वो इस सुपरमार्केट से क्या क्या खरीद सकती है. सबसे पहले वो हाथ मारती है चीज एंड ऑनियन सेंडविच पर जो कि 1.5 पाउंड का होता है, लेकिन 100 रुपये की वेल्यू होती है .08 पाउंड. इसके बाद वो आगे बढ़ती है और पानी की बोतल उठाती है लेकिन पानी की बोतल की कीमत 1.15 पाउंड होती है जो कि लगभग 145 रुपये के बराबर है. हैरान करने वाली बात ये है कि पानी की बोतल सिर्फ 500ml की होती है.

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गोभी से लेकर बिस्कुट कुछ नहीं, अंत में खरीदी ये चीज

वीडियो में दिखता है कि महिला आगे बढ़कर पत्ता गोभी उठाती है लेकिन वो भी 100 रुपये से महंगी होती है जिसकी कीमत .89 पाउंड होती है. यहां तक की महिला एक बिस्कुट का पैकेट तक नहीं ले पाती क्योंकि वो 1.65 पाउंड का होता है. इसके बाद महिला गाजर उठाती है जो कहीं जाकर उसके बजट को सूट करती है और 100 रुपये के अंदर वो इसे खरीद सकती है. इस गाजर की कीमत होती है .6 पाउंड जो कि भारत के 75 रुपये के बराबर है. वीडियो अब लोगों को हैरान कर रहा है.

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यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट

वीडियो को veggiewander नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गाजर जेब और सेहत दोनों के लिए ठीक है. एक और यूजर ने लिखा...इंडिया इज बेस्ट. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैडम अपनी सैलरी भी इंडिया में मिलने वाली सैलरी से मैच कीजिए ना.

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