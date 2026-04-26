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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले CSK के 6 बल्लेबाज, नंबर-1 ने लगाया 53 गेंद में अर्धशतक; देखें लिस्ट

IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले CSK के 6 बल्लेबाज, नंबर-1 ने लगाया 53 गेंद में अर्धशतक; देखें लिस्ट

IPL Slowest Fifties for CSK: आईपीएल इतिहास में CSK के लिए सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने GT के खिलाफ 49 गेंदों में फिफ्टी लगाई.

By : शिवम | Updated at : 26 Apr 2026 06:13 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 74 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर (158) तक पहुंचाया, लेकिन ये पारी बहुत धीमी आई और इसके चलते वह एक अनचाहे रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हो गए. टी20 में जहां अब 20 गेंदों में 50 रन आम बात है, वहां गायकवाड़ ने 49 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. हालांकि ये भी CSK के लिए इतिहास का सबसे धीमा अर्धशतक नहीं है, जानिए पहले नंबर पर कौन है?

ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL इतिहास में सबसे धीमा अर्धशतक (सबसे अधिक गेंदों में) लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने चेपॉक में आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ 49 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे.

CSK के लिए सबसे धीमा अर्धशतक किसके नाम?

आईपीएल में CSK के लिए सबसे धीमा अर्धशतक, यानी सबसे अधिक गेंदों में अर्धशतक लगाने का अनचाहा रिकॉर्ड पार्थिक पटेल के नाम है. उन्होंने 2010 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 53 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. ये मैच भी चेपॉक में हुआ था.

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CSK के लिए सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

  • 53 गेंदों में: पार्थिक पटेल- बनाम पंजाब किंग्स (2010)
  • 51 गेंदों में: मैथ्यू हेडन- बनाम मुंबई इंडियंस (2009)
  • 50 गेंदों में: मुरली विजय- बनाम पंजाब किंग्स (2013)
  • 49 गेंदों में: मुरली विजय- बनाम राजस्थान रॉयल्स (2013)
  • 49 गेंदों में: ड्वेन स्मिथ- बनाम मुंबई इंडियंस (2014)
  • 49 गेंदों में: ऋतुराज गायकवाड़- बनाम गुजरात टाइटंस (2026)

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IPL 2026 में कैसा रहा CSK कप्तान का प्रदर्शन

ऋतुराज गायकवाड़ इससे पहले रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए थे, आज भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा लेकिन बहुत धीमा. हालांकि आज तो दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे, इसलिए उनकी पारी को डिफेंड भी किया जा सकता है. इससे पहले उनका IPL 2026 में सर्वाधिक स्कोर 28 रन था, वह 3 बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे. जारी सीजन के 8 मैचों में गायकवाड़ ने 178 रन बनाए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Apr 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Matthew Hayden RUTURAJ GAIKWAD CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 IPL Slowest Fifty Parthik Patel
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