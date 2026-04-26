'माइकल' फिल्म के सपोर्ट में उतरीं फराह खान, बोलीं- जाफर जैक्सन को ऑस्कर दे दो

पॉप सिंगर माइकल जैक्सन पर बनी बायोपिक 'माइकल' 23 अप्रैल को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे ज्यादातर दर्शकों से निगेटिव रिसपॉन्स मिल रहा है. हालांकि, इंडियन फिल्ममेकर फराह खान ने फिल्म का समर्थन करते हुए दर्शकों से अपील की है कि वे आलोचकों की बातों को नजरअंदाज कर फिल्म को थिएटर में जरूर देखें. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जाफर जैक्सन को उनके प्रदर्शन के लिए अगले साल ऑस्कर मिल सकता है.

'माइकल' फिल्म के सपोर्ट में उतरीं फराह खान खान

दरअसल, हाल ही में फराह खान ने अपने इंस्टाग्राम पर माइकल जैक्सन के साथ अपनी एक फोटो शेयर की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक नोट लिखते हुए लोगों से 'माइकल' फिल्म को थिएटर में देखने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'ध्यान देने वाली बात… हर देश में क्रिटिक्स बेवकूफ होते हैं! जाकर 'माइकल' देखो और कोई प्लीज जाफर जैक्सन को अगले साल ऑस्कर दे दे.'

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बाद में उन्होंने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोबारा शेयर करते हुए लिखा, 'यह फिल्म हमारे जैसे फैंस के लिए है, क्रिटिक्स के लिए नहीं. माइकल बहुत पसंद आई.'





वारदा खान ने भी फराह खान की पोस्ट पर कमेंट किया, 'बिल्कुल, जे.जे. पूरी तरह ऑस्कर के हकदार हैं… माइकल. उनकी कहानी जारी है….' फैंस भी फराह खान की माइकल जैक्सन के साथ थ्रोबैक तस्वीर देखकर बेहद एक्साइटेड हो गए. एक यूजर ने लिखा, 'दो आइकॉन एक ही फ्रेम में पॉप के किंग और डायरेक्टर्स की क्वीन.' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'अगर माइकल जैक्सन जिंदा होते, तो सोचो वो आपको और दिलीप को कुकिंग एपिसोड के लिए बुलाते.'

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माइकल फिल्म के बारे में

एंटोनी फूक्वा के निर्देशन में बनीफिल्म 'माइकल' में जाफर जैक्सन माइकल जैक्सन की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में निया लॉन्ग, लॉरा हैरियर, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म माइकल जैक्सन की गेरि (इंडियाना) से लेकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक के सफर को दिखाती है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है.