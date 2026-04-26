बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस

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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस

बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस

बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर प्रचार जारी है. भवानीपुर में आयोजित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के पास ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का भी रैली कार्यक्रम था, जिसे लेकर सीएम भड़क गईं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है. शनिवार (26 अप्रैल) को भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली थी. उनकी रैली स्थल से मुश्किल से ही करीब 100 मीटर दूर पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा हो रही थी. ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव के हालात बन गए. 

बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी रैली में बाधा पैदा करने के लिए ही पास में रैली आयोजित की है और इसके अलावा लाउडस्पीकर भी उनके मंच की ओर कर दिए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके भाषण में बाधा डालने के लिए जोर से अपने लाउडस्पीकर बजा दिए. इसके बाद उन्होंने झल्लाकर अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और वहां मौजूद लोगों से माफी मांगकर चली गईं.

पुलिस ने लोगों को तितर-बितर किया 

सीएम के जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता अधिकारी की रैली की तरफ चल पड़े और विरोध करने लगे. टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. हालांकि वहां तैनात पुलिस ने लोगों को तितर-बितर कर दिया. उस समय तक शुभेंदु अधिकारी जनसभा में नहीं पहुंचे थे. बाद में उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडा राज चल रहा है जिसको मुंहतोड़ जवाब देना है.

टीएमसी का गढ़ है भवानीपुर

बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने हार के डर से अपना आपा खो दिया है. बता दें कि भवानीपुर सीट पर टीएमसी की मजबूत पकड़ मानी जाती है. इस सीट पर 2011 से ममता बनर्जी ने तीन बार जीत दर्ज की है. 29 अप्रैल को अन्य 141 सीटों के साथ भवानीपुर सीट पर भी मतदान होना है. 

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को कालीघाट और अलीपुर पुलिस थानों के लिए नए थाना प्रभारियों (ओसी) की नियुक्ति की. ये दोनों थाने चर्चित भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से है. पुलिस आयुक्त अजय नंद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ये तबादले मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं. 

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Published at : 26 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee West Bengal Assembly Election BJP West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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