अंकित सखिया की ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया हुआ है. ये फिल्म रिलीज के 8वें हफ्ते में भी थमने का नाम नहीं ले रही है और ताबड़तोड़ कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर रही है. हफ्ते दर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर जीत हासिल करती जा रही है, इसने अब 8.50 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई के साथ भारतीय सिनेमा के 8वें वीक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रिकॉर्ड बनाया है. और इसी के साथ इसने श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘स्त्री 2’ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने ‘स्त्री 2’ को दी मात

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ की शुरुआती परफॉर्मेंस देखते हुए लोग इसे फ्लॉप मान बैठे थे लेकिन रिलीज के चौथे हफ्ते से इसने ऐसी रफ्तार बढ़ाई कि अब ये हर दिन नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. रिलीज के 8वें हफ्ते में इसने सबसे ज्यादा कमाई (8.50 करोड़) कर ‘स्त्री 2’ के 8वें वीक के 4.5 करोड़ रुपये के कलेक्शन को मात दे दी है. बता दें कि इस मामल में विक्की कौशल की छावा (4.10 करोड़ रुपये) और यहां तक ​​कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2- द रूल, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी वो भी पीछे रह गई हैं. पुष्पा 2- द रूल 8वें वीक में महज 2.85 करोड़ रुपये कमा पाई थी.

8वें हफ्ते का डे वाइज कलेक्शन

एक गुजराती फिल्म के लिए ये उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नही हैं. रविवार 8वें हफ़्ते का सबसे मज़बूत दिन साबित हुआ, क्योंकि पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ और बार-बार आने वाले दर्शकों ने कलेक्शन को 2.50 करोड़ तक पहुंचा दिया. इसके बाद 8वें सोमवार को इसने 85 लाख तक कमाई की और गिरावट के बावजूद, फ़िल्म ने 8वें मंगलवार को 1.15 करोड़ के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, और बुधवार को 75 लाख पर स्थिर रही.8वें गुरुवार के लिए शुरुआती अनुमान 60 लाख है, जिससे 8वें हफ्ते की फ़ाइनल कमाई 8.50 करोड़ रुपये हो गई है.

लालो ने दर्शकों के साथ बनाया जबरदस्त कनेक्शन

लालो कृष्णा सदा सहायताते अब सिर्फ एक गुजराती हिट नहीं है, यह एक नेशनल बॉक्स-ऑफिस स्टोरी है. 87.60 करोड़ रुपये के टोटल कलेक्शन के साथ, यह 2025 की 31वीं सबसे बड़ी हिट बन गई है और जल्द ही सनी देओल की जाट को हराकर टॉप 30 में अपनी जगह बना लेगी. स्त्री 2 और छावा की 8वें हफ़्ते की कमाई को पार करना अपने आप में बड़ी बात है. वहीं सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसन पुष्पा 2 के 8वें हफ़्ते के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. यह दिखाता है कि लालो ने दर्शकों के साथ कितना ज़बरदस्त कनेक्शन बनाया है.