टीवी का सबसे विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ हर दिन चर्चा में बना रहता है. बीती रात वीकेंड का वार हुआ. जिसमें सलमान खान ने कंटेस्टेंट अमाल मलिक, मालती चहर, गौरव खन्ना और अभिषेत बजाज को जमकर फटकार लगाई. इसी एपिसोड में सुनीता आहूजा बतौर गेस्ट पहुंची थी. जिन्होंने स्टेज पर सलमान खान से अपने पति गोविंदा को लेकर एक सवाल किया. जानिए इसपर एक्टर ने क्या जवाब दिया.

वीकेंड का वार में पहुंचीं सुनीता आहूजा

दरअसल जब सुनीता आहूजा शो में आई तो सलमान ने उनसे पूछा कि क्या आप शो देखती हैं. तो सुनीता ने कहा, ‘मैं रोज देखती हूं. कुनिका सदानंद मेरी फेवरेट हैं..’ फिर सलमान पूछते हैं और भाभी क्या चल रहा है. तो सुनीता कहती हैं, ‘मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा. मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि आपके पार्टनर को कैसे सुधारा जाए’





गोविंदा के लिए क्या बोले सलमान खान?

सुनीता के सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, ‘उन्हें सिर्फ एक ही सुधार सकती है, तो सुनीता कहती हैं कि 40 साल हो गए नहीं सुधार पाई. इसलिए आपसे कुछ टिप्स लेने आई हूं. फिर सलमान बोलते हैं, जब हम दोनों साथ में काम करेंगे तो बात करेंगे. लेकिन कहीं वो मुझे ही ना सुधार दें...’

View this post on Instagram A post shared by Ssunita (@officialsunitaahuja)

क्या गोविंदा-सुनीता का हो रहा है तलाक?

बता दें कि बीते कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सुनीता आहूजा और गोविंदा तलाक लेने वाले हैं. इसकी वजह गोविंदा के दूसरी औरत से संबंध बताया जा रहा है. हालांकि सुनीता ने इन खबरों को हमेशा अफवाह ही बताया है. उनका कहना है कि 40 साल की शादी निभाना कोई आसान बात नहीं है. बताते चलें कि गोविंदा और सुनीता दो बच्चों टीना आहूजा, यशवर्धन आहूजा के पेरेंट्स हैं. यश जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं.

