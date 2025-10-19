हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविजय देवरकोंडा संग सगाई की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने लगाई मुहर! बोलीं - ‘मैं बधाई स्वीकार करती हूं..’

विजय देवरकोंडा संग सगाई की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने लगाई मुहर! बोलीं - ‘मैं बधाई स्वीकार करती हूं..’

Rashmika Mandanna On Her Engagement: रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सगाई की खबरों पर चुप्पी तोड़ी. जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा.

By : सखी चौधरी | Updated at : 19 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म ‘थामा’ को लेकर चर्चा में हैं. जो 21 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. वहीं कुछ दिन पहले एक्ट्रेस को लेकर ये खबरें भी सामने आई थी कि उन्होंने साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा संग सगाई कर ली है. ऐसे में जब एक्ट्रेस 'थामा' के प्रमोशन इवेंट में पहुंची तो उन्हें बधाई मिली. इसे सुनकर रश्मिका शर्माने लगी और बोली ‘मैं आपकी बधाई स्वीकार करती हूं..’ एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विजय संग सगाई प क्या बोलीं रश्मिका?

दरअसल रश्मिका ने गलाटा प्लस को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था. जिसमें होस्ट ने उन्हें बधाई दी. उनकी बात सुनकर पहले तो एक्ट्रेस चौंक गई और फिर शर्माती हुई नजर आई. इसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि वो तो उन्हें उनकी नई परफ्यूम लाइन के लिए बधाई दे रहे हैं. लेकिन क्या कुछ और भी बात है. तो रश्मिका ने कहा, "नहीं, नहीं," और फिर हंसते हुए बोलीं,"दरअसल, बहुत कुछ हो रहा है. इसलिए मैं आपकी सभी बधाइयों को स्वीकार करूंगी.."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

इन फिल्मों में साथ दिखे रश्मिका और विजय

बता दें कि रश्मिका और विजय ने साल 2018 में आई फिल्म ‘गीता गोविंदम’ में एकसाथ काम किया था. फिर दोनों ‘डियर कॉमरेड’ में दिखे. दोनों ही फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को दिल जीत लिया. इसी दौरान उनकी नजदीकियां भी बढ़ गई. सगाई की खबरें सामने आने के बाद विजय के हाथ में अंगूठी भी देखी गई थी. वहीं रश्मिका ने भी एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उनकी ऊंगली में डायमंड रिंग नजर आई थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

थामा में नजर आएंगी एक्ट्रेस

बता दें कि रश्मिका मंदाना ‘थामा’ में नजर आएंगी. जिसमें वो आयुष्मान खुराना संग स्क्रीन शेयर करेंगी. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें - 

Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 19 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Thamma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget