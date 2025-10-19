विजय देवरकोंडा संग सगाई की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने लगाई मुहर! बोलीं - ‘मैं बधाई स्वीकार करती हूं..’
Rashmika Mandanna On Her Engagement: रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सगाई की खबरों पर चुप्पी तोड़ी. जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा.
रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म ‘थामा’ को लेकर चर्चा में हैं. जो 21 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. वहीं कुछ दिन पहले एक्ट्रेस को लेकर ये खबरें भी सामने आई थी कि उन्होंने साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा संग सगाई कर ली है. ऐसे में जब एक्ट्रेस 'थामा' के प्रमोशन इवेंट में पहुंची तो उन्हें बधाई मिली. इसे सुनकर रश्मिका शर्माने लगी और बोली ‘मैं आपकी बधाई स्वीकार करती हूं..’ एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
विजय संग सगाई प क्या बोलीं रश्मिका?
दरअसल रश्मिका ने गलाटा प्लस को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था. जिसमें होस्ट ने उन्हें बधाई दी. उनकी बात सुनकर पहले तो एक्ट्रेस चौंक गई और फिर शर्माती हुई नजर आई. इसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि वो तो उन्हें उनकी नई परफ्यूम लाइन के लिए बधाई दे रहे हैं. लेकिन क्या कुछ और भी बात है. तो रश्मिका ने कहा, "नहीं, नहीं," और फिर हंसते हुए बोलीं,"दरअसल, बहुत कुछ हो रहा है. इसलिए मैं आपकी सभी बधाइयों को स्वीकार करूंगी.."
View this post on Instagram
इन फिल्मों में साथ दिखे रश्मिका और विजय
बता दें कि रश्मिका और विजय ने साल 2018 में आई फिल्म ‘गीता गोविंदम’ में एकसाथ काम किया था. फिर दोनों ‘डियर कॉमरेड’ में दिखे. दोनों ही फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को दिल जीत लिया. इसी दौरान उनकी नजदीकियां भी बढ़ गई. सगाई की खबरें सामने आने के बाद विजय के हाथ में अंगूठी भी देखी गई थी. वहीं रश्मिका ने भी एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उनकी ऊंगली में डायमंड रिंग नजर आई थी.
View this post on Instagram
‘थामा’ में नजर आएंगी एक्ट्रेस
बता दें कि रश्मिका मंदाना ‘थामा’ में नजर आएंगी. जिसमें वो आयुष्मान खुराना संग स्क्रीन शेयर करेंगी. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार में नजर आएंगे.
