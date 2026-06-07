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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBandar Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'बंदर', दो दिन में 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई

Bandar Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'बंदर', दो दिन में 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई

Bandar Box Office Collection Day 2: बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' को रिलीज के बाद बेहतरीन माउथ पब्लिसिटी मिली लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. चलिए बताते हैं दो दिनों में कितनी कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 07 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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Bandar Box Office Collection Day 2: अनुराग कश्यप और बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बदंर' इस हफ्ते शुक्रवार को रिलीज किया गया और फिल्म को खूब तारीफें मिली. बॉबी देओल के काम से लेकर उनकी फिल्म की कहानी और अनुराग के निर्देशन की लोगों ने जमकर तारीफें की. लेकिन इसे बेहतरीन माउथ पब्लिसिटी का फायदा नहीं मिल पाया. मूवी बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है. ये दो दिनों में 2 करोड़ भी कमाई नहीं कर पाई. चलिए बताते हैं इसने कितनी कमाई कर ली है.

'बंदर' की दूसरे दिन की कमाई

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' को तारीफों का फायदा बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिल पा रहा है. सैकनिल्क के अनुसार, ये बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 50 लाख की ही कमाई कर पाई थी. बॉबी देओल के स्टारडम और बेहतरीन माउथ पब्लिसिटी का फायदा फिल्म को नहीं मिल पाया. दूसरे दिन भी ये बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई.

- सैकनिल्क के अनुसार, 'बंदर' ने दूसरे दिन 95 लाख का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का दो दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.45 करोड़ तक पहुंच गया. फिल्म की कमाई डेढ़ करोड़ भी नहीं पहुंच पाई.

यह भी पढ़ें: ना फिल्मों से नाता, लाइमलाइट से हैं दूर, फिर भी कैसे 77000 करोड़ की मालकिन हैं राम चरण की वाइफ?

कितना है 'बंदर' का बजट?

इसके साथ ही फिल्म 'बंदर' के बजट और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का निर्माण 25 करोड़ के बजट में किया गया है. इस लिहाज से फिल्म महज 5.8% ही कमाई कर पाई है, जो कि फिल्म की पब्लिसिटी, प्रमोशन और स्टारडम के लिहाज से काफी कम है. 

Bandar (2025) - IMDb

बॉक्स ऑफिस पर इनके साथ है क्लैश

फिल्म 'बंदर' के लिए बजट के जितनी कमाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है. फिल्म की कमाई पहले वीकेंड काफी धीमी रही है. जबकि इसके सामने 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' भी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही हैं. दोनों ही फिल्में बेहतरीन कमाई कर रही हैं. राम चरण की फिल्म ने इंडिया में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है वहीं, वरुण धवन की फिल्म भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: जब नाना पाटेकर ने अजय देवगन की एक्ट्रेस को मारा था जोरदार थप्पड़, बोलीं- 'मैंने भी मारा'

'बंदर' की कहानी

बहरहाल, अगर फिल्म 'बंदर' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें बॉबी देओल लीड रोल में हैं, जिन्होंने टीवी सुपरस्टार समीर मेहरा का रोल प्ले किया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो एक ट्रैप का शिकार हो जाते हैं और फिर धारा 376 के तहत उन्हें सजा हो जाती है. कहानी में काफी ट्विस्ट और टर्न आते हैं. इसमें बॉबी के साथ सपना पब्बी और सबा आजाद भी अहम रोल में हैं.

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Published at : 07 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol BOX OFFICE COLLECTION Bandar Box Office
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